Ylenia Padilla reaparece en el ojo mediático: juicio pendiente, vida retirada y posible vuelta a la televisión

Ylenia Padilla enfrenta un proceso judicial por insultos y descalificaciones homófobas hacia la humorista y activista Elsa Ruiz, en redes sociales. Este conflicto se dió de 2021, pero recientemente se ha ordenado la apertura de juicio oral en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Paradero desconocido y citaciones no entregadas

Desde hace semanas los tribunales no han logrado localizar a Ylenia en la dirección facilitada originalmente para notificarle la apertura del juicio. Ante esto, la justicia ha solicitado la intervención policial para poder entregarle los autos correspondientes.

Han pasado más de cuatro años desde que Ylenia se apartó de los programas de Mediaset y de los realities en los que participaba. Según declaraciones de su amiga Carolina Sobe, ella decidió retirarse porque siente que la televisión le hizo daño. En estos años ha estado “desaparecida porque ella quiere”, centrada en su vida privada en Benidorm.

Rumores de regreso, una entrevista en negociación

A pesar de su retirada, se rumorea que Ylenia estaría negociando una entrevista para el programa De Viernes, lo que podría suponer un retorno mediático tras años de aislamiento del foco público. No se sabe aún cuándo ni en qué condiciones se haría, pero la noticia circula fuerte en medios del corazón.

Reclamaciones de Elsa Ruiz

La parte perjudicada, Elsa Ruiz, ha denunciado que no ha recibido disculpas ni reconocimiento del daño sufrido. Exige una indemnización, orden de alejamiento de 1.000 metros y pena de cárcel. También critica que Ylenia haya cambiado de domicilio sin notificárselo al juzgado, lo que habría demorado la notificación del juicio.

Fuera del foco, Ylenia parece estar en paz con esta etapa de su vida. Según quienes la conocen, ha cambiado de lugar de residencia, lleva el pelo largo y ha disminuido sus apariciones públicas. Aunque su nombre aún suscita polémica, parece que la prioridad ahora es otra: vivir alejada del ruido mediático.