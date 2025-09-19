Adara se rompe tras decir adiós a su madre: el duelo más doloroso de ‘Supervivientes All Stars’
Una expulsión al filo de la navaja dejó fuera a Elena Rodríguez
Madre e hija, frente a frente y con el corazón en la garganta. La gala de ‘Supervivientes All Stars’ vivió anoche su instante más desgarrador cuando la audiencia decidió que Elena Rodríguez hiciera las maletas, salvando in extremis a Adara Molinero. El resultado, ajustadísimo, cortó la respiración a todos: lágrimas, abrazo interminable y una despedida que se sintió en casa tanto como en Honduras.
Elena, serena y protectora hasta el final, pidió a sus seguidores que volcaran fuerzas en su hija: “Es una luchadora, tiene más que dar que yo”. Con el saco al hombro, dejó una colección de consejos que Adara escuchó rota: “Elige tus batallas, vívelo y no te hundas. Tienes gente que te quiere”. Fue el empujón emocional que necesitaba la concursante para seguir en pie… aunque la voz se le quebrara una y otra vez.
Entre sollozos, Adara expuso su parte más íntima. Encargó a su madre llamar a diario a Martín —su hijo con Hugo Sierra— para recordarle que “cada vez falta menos” y le mandó un mensaje directo a su pareja, Vicente Romero: “Dile que le quiero, que me espere, que pienso en él todos los días”. Un chute de verdad televisiva, sin filtros ni estrategia, que dejó claro por qué sigue siendo una de las grandes protagonistas del formato.
En plató, el eco fue inmediato: ovación para Elena por su templanza y una ola de apoyo a Adara, que encara ahora el concurso con una mochila emocional más pesada, sí, pero también arropada por la promesa de su madre: “Desde fuera te defenderé todo lo que pueda”.
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede