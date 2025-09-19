De ganar Gran Hermano a participar en un reallity de Youtube en EE.UU.: "Vengo a crear estrategias"

No es un ganador cualquiera, es el primer ganador de Gran Hermano, el reallity que cambió la historia de la televisión. ¿Qué ha sido de Ismael Beiro en los últimos años? Tras varios años alejados de la televisión, participa en un nuevo reallity. Eso sí, se emite en Youtube y consiste en hacer la Ruta 66 y superar retos de comer, cocinar o resolver enigmas para avanzar.

"La Carrera de los Mapaches: La Ruta 66" es una aventura gastronómica y de retos organizada por la agencia de viajes La Ruta de los Mapaches, liderada por Joe Burger, que simula un viaje competitivo por la emblemática Ruta 66 de Estados Unidos, entre Chicago y Los Ángeles. Los participantes, divididos en equipos, deben superar diversas pruebas para obtener ventajas durante la aventura, tales como mejores alojamientos o cenas.

La Ruta de los Mapaches es una agencia de viajes fundada por el influencer Joe Burger. Se especializa en crear aventuras únicas y auténticas para aquellos que buscan experiencias diferentes, combinando turismo, cultura local, gastronomía y eventos temáticos.

Beiro asegura concursar con el equipo "más inteligente" y está dispuesto a "crear estrategias" para ser los ganadores de cada etapa.

Los fans de Isamael Beiro, un concusante carismático que conquistó a la audiencia, dejaron de verlo con el paso de los años. Tras GH participó en ‘La isla de los famoSOS’. Tras este programa su trayectoria se vio truncada por un accidente de tráfico que lo tuvo en coma durante 42 días.

Tras esa etapa, volvió tímidamente a la televisión. Participó en debates de Gran Hermano e hizo cameos en series como ‘Gym Tony’. Con los años, su presencia en medios se fue diluyendo hasta que dio el salto a la política. En 2023, Ismael Beiro se presentó a las elecciones municipales de Cádiz. No fue elegido.

En la actualidad, al margen de su participación en el reallity gastronómico de Youtube, tiene si propio bar en su Cádiz natal.