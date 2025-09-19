Gloria Camila se derrumba en ‘Supervivientes’ al hablar con Ortega Cano sobre su sobrina

Gloria Camila ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la edición de Supervivientes All Stars. Coincidiendo con el que habría sido el 81 cumpleaños de su madre, Rocío Jurado, la concursante recibió una llamada sorpresa de su padre, José Ortega Cano, que le devolvió la calma en medio de la aventura y, sobre todo, le dio noticias sobre lo que más le preocupa: su familia.

“Gloria mía, preciosa. Te queremos mucho”, le decía con la voz entrecortada el torero, recordándole lo mucho que la echan de menos en casa. Además, Ortega Cano quiso tranquilizarla respecto al bienestar de los más pequeños: su hermano José María y su sobrina Rocío, la hija de José Fernando y la fallecida Michu. “Lo están pasando de maravilla. Son dos niños extraordinarios”, aseguraba.

Las palabras de su padre hicieron que Gloria rompiera a llorar en directo, confesando a la audiencia que su mayor prioridad es la pequeña Rocío: “Si gano el concurso, el premio será para su educación”. Un gesto que demuestra que, pese a las dificultades y a la distancia, su sobrina ocupa el lugar central en su vida.

Con esta promesa pública, Gloria Camila vuelve a mostrar la faceta más tierna y familiar que heredó de Rocío Jurado: la de una mujer que pone a los suyos por delante de todo, incluso en mitad de una aventura tan extrema como la que vive en Honduras.