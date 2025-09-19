Gloria Camila se derrumba en ‘Supervivientes’ al hablar con Ortega Cano sobre su sobrina
Gloria Camila se derrumbó en lágrimas en Supervivientes
Gloria Camila ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la edición de Supervivientes All Stars. Coincidiendo con el que habría sido el 81 cumpleaños de su madre, Rocío Jurado, la concursante recibió una llamada sorpresa de su padre, José Ortega Cano, que le devolvió la calma en medio de la aventura y, sobre todo, le dio noticias sobre lo que más le preocupa: su familia.
“Gloria mía, preciosa. Te queremos mucho”, le decía con la voz entrecortada el torero, recordándole lo mucho que la echan de menos en casa. Además, Ortega Cano quiso tranquilizarla respecto al bienestar de los más pequeños: su hermano José María y su sobrina Rocío, la hija de José Fernando y la fallecida Michu. “Lo están pasando de maravilla. Son dos niños extraordinarios”, aseguraba.
Las palabras de su padre hicieron que Gloria rompiera a llorar en directo, confesando a la audiencia que su mayor prioridad es la pequeña Rocío: “Si gano el concurso, el premio será para su educación”. Un gesto que demuestra que, pese a las dificultades y a la distancia, su sobrina ocupa el lugar central en su vida.
Con esta promesa pública, Gloria Camila vuelve a mostrar la faceta más tierna y familiar que heredó de Rocío Jurado: la de una mujer que pone a los suyos por delante de todo, incluso en mitad de una aventura tan extrema como la que vive en Honduras.
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede