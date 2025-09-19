Kiko Rivera, entre la emoción y la nostalgia: sus palabras más tiernas hacia Irene Rosales tras la separación

Kiko Rivera vuelve a abrir su corazón y lo hace en plena tormenta mediática. Apenas un mes después de confirmarse su separación de Irene Rosales, el DJ ha sorprendido a sus seguidores en un directo de TikTok con unas declaraciones cargadas de emoción que no han dejado indiferente a nadie.

“No la he perdido”

Con lágrimas contenidas y una sinceridad poco habitual en él, el hijo de Isabel Pantoja quiso dejar claro que, aunque su matrimonio con Irene ha terminado, el vínculo entre ellos sigue intacto: “No la he perdido, lo único es que me he separado, pero perderla no la he perdido”. Una frase que ha conmovido a sus fans y que demuestra el profundo respeto que sigue sintiendo por la madre de sus hijas, Ana y Carlota.

Respeto y cariño por encima de todo

Kiko no rehuyó la realidad de su situación, pero puso en valor lo que han construido juntos durante más de una década: “Es una mujer maravillosa, es la madre de mis hijas. Forma parte de mi vida porque es la madre de mis hijas, pero hasta ahí”. Consciente de que el matrimonio no tiene vuelta atrás, el DJ subrayó que lo más importante ahora es mantener la cordialidad por el bien de las pequeñas.

El apoyo de sus seguidores

Aunque reconoció que no atraviesa su mejor etapa personal, Kiko intentó mostrarse positivo: “Estoy bien. ¿Cómo quieres que esté?”, respondió con un encogimiento de hombros ante la insistencia de sus seguidores. Eso sí, dejó claro que no pretende convertir sus directos en un espacio para hablar de su separación: “Nos llevamos muy bien, que es lo importante”.

Con estas palabras, el DJ ha vuelto a dejar patente que, pese a las dificultades, su relación con Irene Rosales se sustenta en el respeto mutuo y en el amor incondicional hacia sus hijas, quienes seguirán siendo el gran motor de sus vidas.