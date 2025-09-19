Marc Cucurella, futbolista de la selección española, se emociona al hablar de su hijo con autismo: “Estamos muy orgullosos de él”

El futbolista del Chelsea y de la selección española, siempre discreto con su vida privada, ha roto su norma para dar visibilidad a una realidad que viven miles de familias: la paternidad de un hijo con autismo. Lo ha hecho en una entrevista con el joven creador de contenido PauPautista, también diagnosticado con este trastorno, en un encuentro que emocionó a todos.

“Ya ser padre te transforma, pero cuando descubres que tu hijo tiene necesidades especiales, todavía más”, confesó Cucurella, visiblemente afectado. Entre lágrimas, el jugador relató cómo fue ese proceso de aceptación: “En la guardería ya se veía que le costaba más integrarse. Si no lo vives, es difícil entenderlo. Pero nosotros estamos muy orgullosos de que nuestro hijo tenga autismo”.

El futbolista habló también del día a día en casa, donde las rutinas se han convertido en una herramienta fundamental. “Salir a comprar la merienda todos los días le da estabilidad. Al final, todos tenemos nuestras particularidades, eso es lo bonito del mundo, que nadie es igual”, contó con ternura. Además, reveló cómo sus hermanos se han convertido en sus mayores apoyos: “Cuando lo ve enfadado, su hermano le canta, porque sabe que eso lo calma. Eso me emociona, porque demuestra lo unidos que estamos”.

No todo es fácil, y Cucurella no lo ocultó: “Cuando lo veo mal, me hace sufrir porque no sé cómo ayudarlo. Pero cuando logra algo, por pequeño que sea, la satisfacción es inmensa”.

El defensa aprovechó también para reivindicar más recursos educativos. Actualmente, su hijo estudia en un centro especializado en Londres, pero asegura que “las escuelas públicas tendrían que estar más adaptadas para no dejar a nadie atrás. No es solo entenderlos, es ayudarlos y adaptarse a ellos”.

Por último, quiso lanzar un mensaje de esperanza y naturalidad: “Todo el mundo tiene problemas, y contarlos no es debilidad. Es una manera de demostrar que no todo es perfecto y de ayudar a otros padres que pasan por lo mismo”.

Su entrevistador, Pau, no pudo evitar emocionarse tras la charla. “Se portó genial, es una gran persona. Se emocionó de verdad al hablar de su hijo. Fue maravilloso”, explicó en Y ahora Sonsoles. Y cerró con una reflexión que arrancó aplausos en el plató: “El diagnóstico es un duelo, le pasa a miles de padres, pero el autismo no entiende de excepciones. Hay que contarlo, porque no hay nada que esconder”.

Unas palabras que muestran a un Marc Cucurella más humano que nunca, convertido en altavoz para miles de familias que, como la suya, viven el autismo con orgullo y amor infinito.