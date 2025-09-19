El otoño llega con fuerza: desplome de temperaturas y lluvias torrenciales en gran parte del país

Tras una semana de calor casi veraniego y cielos despejados, el otoño aterriza en España de la manera más abrupta: con tormentas, lluvias intensas y un descenso drástico de las temperaturas que marcará el fin de la canícula tardía.

Según Meteored, el responsable de este giro radical es un chorro polar muy ondulado que arrastrará una masa de aire inusualmente fría para la época. El cambio comenzará a notarse desde este sábado en el noroeste y, poco a poco, se extenderá al resto de la península.

Lluvias torrenciales en el norte

Los acumulados más fuertes se esperan en el tercio norte, donde en zonas como Navarra, el Pirineo oscense o el Cantábrico oriental podrían superarse los 100 litros por metro cuadrado. Cataluña y Baleares tampoco se librarán: allí las tormentas podrían ser localmente adversas y dejar escenas complicadas.

El adiós al calor veraniego

Hasta el jueves, el ambiente era casi de pleno agosto, con temperaturas inusualmente altas. Pero todo cambiará con la llegada de la borrasca fría que se situará entre las islas británicas y la Bretaña francesa. Desde ahí, los vientos del norte arrastrarán aire polar que hará que los termómetros se desplomen de golpe.

Un otoño de verdad

“Lo más evidente es la irrupción de una masa de aire polar que traerá un acusado descenso térmico”, explica la meteoróloga Andrea Danta. Con este frente, el país dejará atrás la prolongación del verano y entrará de lleno en un patrón mucho más propio del otoño: lluvias, cielos cubiertos y chaquetas que vuelven a salir del armario.