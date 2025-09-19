Anabel Pantoja vive un auténtico carrusel de emociones desde que regresó a la televisión como concursante de Bailando con las estrellas. Tras brillar en la primera gala junto a su pareja de baile, Álvaro Cuenca, la influencer afronta ahora un inesperado revés: una lesión en el hombro que amenaza con entorpecer su participación en la segunda entrega del programa, prevista para este sábado 20 de septiembre.

Saltan las alarmas: Anabel Pantoja, al límite de cara a la segunda gala de Bailando con las estrellas / Instagram

A través de sus redes sociales, la sobrina de Isabel Pantoja compartió con sus seguidores el delicado momento que atraviesa. “Me he hecho daño en el hombro, me coge hasta aquí arriba”, confesaba mientras señalaba la zona del cuello. Aunque intentó restarle dramatismo con su característico humor, dejó claro que las jornadas de ensayo están siendo durísimas: “Hoy me he creído Jennifer López y nada, jod***”.

La intensidad de la preparación se suma a otro gran reto para Anabel: bailar con tacones. Durante la primera gala, la producción del concurso accedió a reducir unos centímetros la altura de su calzado, pero el presentador Jesús Vázquez ya le advirtió que, poco a poco, deberá ir adaptándose a un tacón cada vez más alto.

A pesar de las dificultades, Anabel mantiene intacta su ilusión por esta nueva etapa profesional, muy alejada de sus días en Sálvame. “Después de un parón, empiezo un proyecto que me ilusiona, me motiva y me hace sentir una mujer, hija y madre empoderada”, confesó recientemente en sus redes sociales.

Ahora, la gran incógnita es si podrá superar las molestias físicas a tiempo para volver a conquistar al jurado y público en una gala que promete ser decisiva para su permanencia en el concurso.