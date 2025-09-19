Tamara Falcó se sincera sobre las memorias de Isabel Preysler: “El libro es una forma de contarme su historia de mujer a mujer”
La marquesa de Griñón reapareció en un evento en Madrid
Tamara Falcó explicó cómo vive este momento tan especial para su familia. “Mi madre me ha dejado leer solo algunos capítulos y me ha sorprendido descubrir tantas cosas que no conocía de ella”, confesó la aristócrata, visiblemente emocionada. Para Tamara, estas memorias son mucho más que un relato: “El libro es una forma de contarme su historia de mujer a mujer”.
La futura publicación ya ha generado un enorme revuelo, pues promete mostrar la faceta más íntima de la llamada reina de corazones. Desde su infancia en Filipinas hasta los episodios más mediáticos de su vida, Isabel se abre en canal para relatar con detalle sus recuerdos y vivencias.
Sobre si el romance con Mario Vargas Llosa ocupará un lugar en el ejemplar, Tamara prefirió mantenerse al margen: “No lo sé, es que no he leído el libro”, respondió con sutileza, esquivando la presión mediática.
Además de hablar de su madre, Tamara aprovechó para actualizar cómo se encuentra en lo personal. Tras un verano de desconexión familiar, aseguró que comienza septiembre “con mentalidad de año escolar”. También desmintió que Íñigo Onieva haya dejado Casa Salesas: “Al contrario, lo están ampliando”.
Y, sobre la maternidad, la marquesa dejó clara su postura: “Cuando Dios quiera y si Dios quiere. Estoy tranquila porque tengo mucha fe y sé que Dios tiene un plan para mí”.
Con estas declaraciones, Tamara Falcó no solo respalda públicamente a su madre en este nuevo reto, sino que también reafirma la unión y complicidad que existe entre ambas.
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede