Ylenia Padilla y la cómica Elsa Ruiz: el proceso judicial que enfrenta dos versiones muy distintas
Ylenia y Elsa viven un pulso legal que ha marcado sus vidas
El nombre de Ylenia Padilla vuelve a sonar con fuerza esta semana. La exconcursante de Gandía Shore, que llevaba meses alejada de la primera línea mediática, ha regresado a la actualidad por partida doble: los rumores de su posible vuelta a la televisión y las novedades en el proceso judicial que la enfrenta a la cómica y activista Elsa Ruiz.
Según publicó el diario Público, Ylenia habría estado “en paradero desconocido” durante los últimos meses, lo que habría complicado la notificación de la apertura del juicio oral. Sin embargo, la propia Padilla lo ha negado tajantemente en declaraciones a En boca de todos: “Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso. Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a Fiscalía que concrete cuál es el delito de odio”.
El conflicto entre ambas comenzó en 2021, cuando Ylenia arremetió contra Elsa con insultos tránsfobos en un directo: “¿Tú qué te piensas, que eres una mujer? Para mí eres hombre, ¡maromo!”, fueron sus palabras entonces.
Desde su perfil en redes sociales, Elsa ha acusado a Ylenia de intentar ralentizar el proceso. “No advirtió al juzgado de su cambio de domicilio y ahora las notificaciones no le llegan. Es imposible fijar la fecha del juicio oral”, ha explicado la humorista, que asegura que estos insultos afectaron gravemente a su salud mental y su carrera profesional.
Por su parte, Ylenia defiende que sus palabras no iban dirigidas al colectivo trans en general, sino como respuesta al acoso recibido en ese momento: “Las cosas feas que dije eran en respuesta a usuarios que me acosaban en directo. Siempre he sido aliada del colectivo”.
Mientras tanto, el futuro mediático de Ylenia podría cambiar pronto. Los rumores apuntan a que estaría negociando una entrevista en De viernes, que marcaría su regreso a la televisión después de años de silencio.
