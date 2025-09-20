Anabel Pantoja alucina con lo que le han hecho en El Ejido: "Me parece tan heavy"

Vaya vaya lo que le han hecho a Anabel Pantoja en El Ejido. Tanto, que se ha quedado alucinada y lo ha compartido en sus redes sociales: "Me parece tan heavy".

Y es que la sobrina de Isabel Pantoha aparece en un grafiti que un artista ha hecho en una pared de la citada localidad y alguien se lo ha enviado para que lo viese. La verdad que, después de alucinar con el grafiti, Anabel ha querido mostrarlo en sus redes y escribe: "Fuerte, no sé quién lo hizo pero me parece tan heavy".

Publicación de Anabel Pantoja. / Instagram

Anabel dejó su Sevilla natal para mudarse a Madrid, donde se formó como maquilladora profesional y comenzó trabajando como asistente de su tía. Su primer contacto con el mundo televisivo fue en 2011, cuando debutó como colaboradora en El programa de Ana Rosa en Telecinco.

Entre 2013 y 2016, siguió ligada a la televisión participando como comentarista en el programa Mujeres y hombres y viceversa, también en Telecinco. En 2014, dio el salto a los realities al convertirse en concursante de Supervivientes, edición en la que compartió experiencia con nombres como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández y Víctor Sandoval, aunque fue la segunda expulsada tras quince días de convivencia.

Continuó su carrera televisiva como colaboradora en ¡Qué tiempo tan feliz! entre 2015 y 2017, y en 2016 participó en Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez. En ese mismo año comenzó también a colaborar en los debates de Gran Hermano 16, y poco después empezó a aparecer en Sálvame, primero de forma esporádica y más tarde como una presencia habitual.

Su popularidad fue creciendo, especialmente en redes sociales, donde hoy cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. En 2019, volvió a los realities como participante de Gran Hermano VIP, donde coincidió con personalidades como Alba Carrillo, Mila Ximénez y Antonio David Flores, aunque fue la primera expulsada. En 2020, regresó a la televisión en El tiempo del descuento, donde llegó hasta la final, y en septiembre de ese mismo año se convirtió en la primera participante del formato Solos/Solas de Mitele Plus.

Más allá de la televisión, Anabel ha desarrollado una faceta empresarial. En 2018, lanzó un negocio de uñas, diseñó una colección de bañadores y fundó la marca de joyas Lueli. También trabaja como influencer en colaboración con la agencia Influgency, y desde 2021, se ha dedicado al diseño de complementos.

En 2022, volvió a Supervivientes, donde convivió con Kiko Matamoros, Marta Peñate y Desirée Rodríguez. Durante el reality, inició una relación con el esgrimista Yulen Pereira. Tras el programa, participó en la gira latinoamericana de su tía Isabel Pantoja, aunque al regresar, Yulen decidió romper la relación, lo que volvió a situarla en el centro de la atención mediática, con rumores e informaciones que ella misma ha desmentido públicamente.

Actualmente, Anabel parece decidida a disfrutar del momento y sacarle partido a su faceta como influencer de alto perfil. Ha participado en eventos exclusivos donde ha compartido protagonismo con figuras de la "jet set" digital como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez o David Muñoz Campillo.

Madre

Recientemente ha dado un paso importante en su vida personal: se ha convertido en madre de una niña llamada Alma. Además, en el plano profesional, forma parte del elenco de Bailando con las estrellas, el talent show de baile emitido por Telecinco.