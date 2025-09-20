Antonio Banderas, invitado especial en Pasapalabra: "Es un amor"

Una parte destacada de Pasapalabra son los invitados que acuden cada tarde para ayudar a los concursantes, y son muchos los artistas que han pasado por aquí, pero hay uno que se les resiste.

Es nada más y nada menos que Antonio Banderas, algo de lo que habló Angy tras pasar por el programa, asegurando que "es un amor" y que se lo pasaría muy bien en el programa.

De hecho, el presentador, Roberto Leal, aprovechó para lanzarle al actor una invitación formal al programa.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra se ha consolidado como uno de los concursos más populares de la televisión española. A lo largo de los años, no solo ha mantenido a millones de personas pegadas a la pantalla, sino que también ha dejado una profunda marca cultural, siendo mucho más que un simple programa de entretenimiento.

Un formato con historia

Aunque muchos lo asocian exclusivamente a la televisión española, Pasapalabra tiene su origen en Reino Unido, donde nació como The Alphabet Game. Su versión española fue inicialmente emitida por Antena 3, aunque luego pasó a Telecinco, y años más tarde regresó a su cadena original, donde continúa actualmente. A pesar de estos cambios, el programa ha sabido mantener su esencia y seguir siendo relevante durante más de dos décadas.

La clave de su éxito está en su estructura: un juego de palabras que combina rapidez mental, agilidad verbal y conocimiento. Los concursantes deben adivinar términos siguiendo el orden del abecedario, basándose en definiciones que les da el presentador. Una fórmula sencilla, pero altamente efectiva y muy adictiva.

Mucho más que entretenimiento

Uno de los aspectos más destacados de Pasapalabra es que, además de entretener, también educa. Gracias a sus pruebas, los espectadores no solo se divierten, sino que también aprenden nuevas palabras, mejoran su vocabulario y desarrollan habilidades lingüísticas. De hecho, se ha convertido en una herramienta que promueve el uso del idioma español de manera divertida y accesible.

Además, el programa ha conseguido colarse en el lenguaje cotidiano. La expresión “pasapalabra”, utilizada por los concursantes para saltarse una pregunta, ha traspasado la pantalla y es usada por muchas personas en su vida diaria.

Una fórmula que engancha

El formato del concurso ha demostrado ser tan sólido como flexible. En cada programa, los concursantes acumulan segundos en diferentes pruebas, tiempo que luego utilizan en el famoso “rosco” final, una prueba decisiva donde deben completar una rueda de definiciones, una por cada letra del abecedario.

Este momento final es, sin duda, el más emocionante del programa y el que mantiene a los espectadores en vilo hasta el último segundo. Esa combinación de tensión, emoción y conocimiento es la fórmula mágica que ha mantenido el interés del público a lo largo del tiempo.

El carisma de sus presentadores

Otro de los grandes aciertos del programa ha sido contar con presentadores carismáticos que han sabido conectar con la audiencia. Desde Silvia Jato, pasando por Christian Gálvez, hasta el actual conductor, Roberto Leal, todos han aportado su estilo personal y su energía al concurso, convirtiéndose en parte esencial de su éxito.

La simpatía, la cercanía y la capacidad para generar buen ambiente en el plató son cualidades que han ayudado a que Pasapalabra no pierda frescura con el paso de los años.

Controversias y batallas legales

Sin embargo, el camino de Pasapalabra no ha estado exento de obstáculos. En 2019, el Tribunal Supremo obligó a Telecinco a cesar la emisión del programa por problemas con los derechos del formato, que pertenecían a ITV Studios. Esta decisión supuso una pausa forzosa, pero no definitiva.

En 2020, el concurso regresó a Antena 3 tras resolver los conflictos legales, lo que supuso un renacimiento del programa y una muestra de su capacidad para superar los desafíos.

Adaptación a los nuevos tiempos

Con la llegada de las plataformas digitales y el auge de las redes sociales, Pasapalabra también ha sabido evolucionar. Fragmentos del programa circulan a diario en Instagram, YouTube o TikTok, atrayendo a nuevas audiencias y manteniéndose como un referente incluso entre los más jóvenes.

Este salto al entorno digital ha sido clave para modernizar su imagen y mantener su relevancia en una época donde los hábitos de consumo televisivo han cambiado profundamente.

Un legado duradero

Hoy en día, Pasapalabra es considerado mucho más que un programa de televisión. Es una parte importante de la cultura popular española, un espacio donde el conocimiento, el entretenimiento y la emoción se dan la mano. Su legado es innegable, y su capacidad para seguir emocionando al público asegura que seguirá siendo un pilar de la programación televisiva durante muchos años más.