Los cambios en la próxima temporada de La que se avecina que no gustarán nada a los fans de la serie

La que se avecina es, sin duda, una de las series más exitosas de España. Pero la nueva temporada vendrá con una serie de cambios que no le gustarán nada a los fan de la serie.

Así lo ha contado Laura Caballero, como publica El Televisero, señalando que se va a reducir la duración de los capítulos siguiendo los estándares internacionales de comedia. Así, de la hora y cuarenta y cinco minutos que podía durar un capítulo de la serie que emite Telecinco, ahora serán de 35 a 50 minutos, un recorte bastante considerable.

La que se avecina (también conocida por su sigla LQSA) es una serie de comedia española creada por Alberto y Laura Caballero junto a Daniel Deorador. Su estreno tuvo lugar el 22 de abril de 2007 en Telecinco, y con el paso de los años se ha consolidado como una de las producciones más longevas y populares de la televisión nacional.

A partir de la duodécima temporada, y gracias a un acuerdo entre Mediaset España y Prime Video, los nuevos episodios se preestrenan en la plataforma de streaming antes de su emisión en abierto en Telecinco.

La que se avecina está dirigida principalmente a un público juvenil y adulto, y destaca por su uso del humor negro y la sátira social para retratar los conflictos cotidianos que surgen en una comunidad de vecinos. A través de situaciones surrealistas y personajes excéntricos, la serie ironiza sobre la convivencia, la política, las relaciones y la vida urbana.

Durante sus primeras doce temporadas, la acción se situaba en la ficticia urbanización Mirador de Montepinar, en las afueras de Madrid. Sin embargo, debido a la imposibilidad de renovar el contrato con el propietario del edificio donde se encontraba el plató original, se anunció que esa etapa llegaría a su fin.

Temporada 13

A partir de la temporada 13, la serie se trasladó a una nueva localización: el también ficticio edificio Contubernio 49, situado en el centro de Madrid, donde continúan las historias de sus icónicos personajes, algunos veteranos y otros recién incorporados.