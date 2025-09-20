El drama de una mujer al que se le murió el novio justo antes de casarse: "A mi me puede pasar cualquier cosa"

Llevas veinte años con una persona y, justo cuando te vas a casar con él, se muere. Este es el drama que contó una mujer en Y Ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3: "A mi me puede pasar cualquier cosa".

Tal y como explicó esta mujer, el hombre llevaba tiempo insistiéndole en que se casaran: "Me decía que no me iba a quedar ninguna pensión"; pero ella estaba confiada en que faltaría ella antes porque era mayor que él: "A mi me puede pasar cualquier cosa".

Sin embargo, la mala suerte llegó tras la picadura de una velutina, su novio acabó falleciendo cuando se iban a casar. Y ahora, ella lleva cinco años intentando que le concedan la pensión de viudedad.

En el programa llevaron a un periodista económnico quien aseguró que "hay casos en los que se admiten este tipo de pensión de viudedad, incluso no estando casados".

Sonsoles Ónega Salcedo (Madrid, 30 de noviembre de 1977) es una destacada periodista, presentadora de televisión y escritora española. Hija del también periodista Fernando Ónega y de Marisol Salcedo, y hermana de Cristina Ónega, se licenció en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo.

Con una formación enfocada en los medios audiovisuales, comenzó su carrera en CNN+, y más adelante pasó a formar parte del equipo informativo de Cuatro. En 2008, se incorporó a Telecinco, donde trabajó durante una década como cronista parlamentaria, cubriendo la actualidad del Congreso de los Diputados con gran reconocimiento profesional.

Entre 2018 y 2022, se puso al frente de "Ya es mediodía", un espacio centrado en la crónica social y sucesos. Además, colaboró como analista política en el programa radiofónico "La tarde de COPE".

En su faceta como escritora, publicó en 2004 su primera novela corta, Calle Habana, esquina Obispo, y posteriormente Donde Dios no estuvo, obra centrada en los atentados del 11-M. No obstante, su mayor éxito literario llegó con Después del amor (2017), ambientada en la España de la Segunda República, que fue galardonada y muy bien recibida por la crítica.

Nuevos retos profesionales

En 2020, Sonsoles se adentró en el género del entretenimiento presentando las galas de "La casa fuerte", un reality show en horario de prime time. En 2021 y 2022, condujo también el programa vespertino "Ya son las ocho".

Un giro importante en su carrera llegó en julio de 2022, cuando fichó por Atresmedia Televisión. Allí estrenó el programa "Y ahora Sonsoles" en Antena 3, que se lanzó oficialmente el 24 de octubre de 2022, consolidando su papel como una de las presentadoras más versátiles del panorama televisivo.

En diciembre de 2023, hizo una aparición especial como actriz invitada en la serie "Amar es para siempre", interpretando a una jefa de prensa del alcalde Tierno Galván en los episodios 2.773 y 2.775, mostrando así su versatilidad también frente a las cámaras de ficción.