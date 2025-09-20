Dos ex de Álvaro Muñoz Escassi han sido vistas juntas en una discoteca: "Estuvieron horas hablando"

El jinete Álvaro Muñoz Escassi no gana para disgustos. Y es que dos de sus exparejas han sido vistas juntas en una discoteca: "Estuvieron horas hablando".

Estamos hablando de Sheila Casas y María José Suárez, tal y como contaron en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco. Esto ocurrió el pasado viernes y ambas mujeres no llegaron juntas a la discoteca, sino que cada una iba con su grupo de amigos y coindicieron en la discoteca.

En ese momento, las dos se fueron a un reservado y "estuvieron horas hablando", tal y como han contado en Fiesta algunos testigos.

Emma García se ha consolidado como el rostro principal de "Fiesta", el programa de fin de semana que emite Telecinco cada sábado y domingo. Esta nueva apuesta televisiva, producida por Unicorn Content, ha sido diseñada para llenar el vacío dejado por "Viva la Vida", ofreciendo un formato similar al de "Sálvame", pero adaptado al contexto del fin de semana.

Un relevo tras varios intentos fallidos

La desaparición de "Viva la Vida" se produjo durante el verano, cuando Mediaset intentó renovar su parrilla con el estreno de "Ya es Verano". Este nuevo espacio combinaba prensa del corazón, temas de actualidad y reportajes de interés general. Sin embargo, la propuesta no logró el impacto esperado y fue retirada tras unos pocos meses en emisión.

Ante este panorama, "Fiesta" llegó con el objetivo de recuperar a la audiencia perdida, apostando por un formato más sólido, centrado en el entretenimiento, los debates y el seguimiento de la vida de los famosos. Emma García, con su experiencia en el medio y su cercanía con el público, se posiciona como la clave del éxito del programa.

Con este nuevo espacio, Telecinco busca reforzar su parrilla de fin de semana y recuperar el liderazgo en esa franja horaria, marcando una nueva etapa tras la caída de sus formatos anteriores.