Kiko Rivera huye de la prensa, esto es lo que ha ocurrido
Esto es lo que ha ocurrido
Después de trabajar en Santiago, Kiko Rivera se reencontraba con su hermano Francisco en la estación de AVE y allí compartieron unos minutos en los que se pusieron al día y... quién sabe, quizás intercambiaron posturas e iniciaran un acercamiento después de años sin saber nada el uno del otro.
El torero confesaba en exclusiva ante las cámaras de Europa Press que este encuentro se había producido y que habían hablado un rato, pero no desvelaba si esto va a suponer un acercamiento entre ambos.
Ahora, ha sido el dj el que ha sido preguntado por este reencuentro y lo cierto es que ha llamado especialmente la atención la actitud que ha tenido ante la prensa al escuchar la pregunta.
Sin esperarlo, el hijo de Isabel Pantoja echaba a correr para dejar a los reporteros atrás y así esquivar las cuestiones sobre ese encuentro con su hermano hace unos días en Santiago.
Redes sociales
Hace unas semanas, Kiko desvelaba por redes sociales estar atravesando uno de los peores momentos de su vida tras su separación con Irene Rosales. Quizás, su hermano Fran haya aprovechado el encuentro para preocuparse por su situación actual y brindarle su apoyo.
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado