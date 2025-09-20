Este es el proyecto secreto que está preparando Tamara Falcó: "Mi padre estaría orgulloso"

Tamara Falcó es conocida por sus posados y su asistencia a grandes eventos, pero ahora la hija de Isabel Preysler prepara un nuevo proyecto secreto: "Mi padre estaría orgulloso".

Y es que, como publica Informalia, este proyecto lo va a llevar a cabo con uno de sus hermanos y está relacionado con El Rincón, el palacio del siglo XIX del que es copropietaria. Tamara no ha desvelado mucho más sobre este proyecto, pero sí aseguro que "os va a encantar, mi padre estaría orgulloso".

Tamara Isabel Falcó Preysler (Madrid, 20 de noviembre de 1981) ostenta el título de VI marquesa de Griñón y es una reconocida socialité, aristócrata, diseñadora de moda y colaboradora de televisión en España. Hija de dos figuras muy conocidas, la presentadora Isabel Preysler y el aristócrata Carlos Falcó, Tamara ha sabido construir su propia identidad pública.

Es la tercera hija del marqués de Griñón y la cuarta de Isabel Preysler. Su formación académica comenzó en Estados Unidos, donde cursó secundaria en el Lake Forest College en Massachusetts. Tras una etapa de prácticas en Zara, continuó su especialización en moda en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán, y más tarde obtuvo un máster en Visual Merchandising por la Universidad de Navarra.

Desde la década de 2010, Tamara ha estado muy presente en los medios de comunicación, consolidando su popularidad en televisión. Incluso tuvo su propio reality show, titulado We love Tamara. En 2019, logró una gran repercusión al convertirse en la ganadora de MasterChef Celebrity en su cuarta edición. Al año siguiente, presentó el programa culinario Cocina al punto con Peña y Tamara, mostrando otra faceta profesional.

En septiembre de 2020, se unió como colaboradora habitual al programa El Hormiguero, donde comparte tertulia con Pablo Motos, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca. Posteriormente, en enero de 2021, se incorporó como miembro del jurado del talent show El Desafío, ampliando así su presencia en el entretenimiento televisivo.

Tamara también ha sido protagonista de algunos momentos controvertidos. En octubre de 2022, participó en el XIV Congreso Mundial de las Familias, un evento católico celebrado en México, donde realizó declaraciones polémicas acerca de los «tipos distintos de sexualidad», lo que generó un notable debate mediático.

El 12 de noviembre de 2020, solicitó formalmente el título de marquesa de Griñón, según el testamento de su padre. La concesión fue oficializada poco después, el 7 de diciembre, cuando el BOE publicó la orden que autorizaba la expedición de la Real Carta de Sucesión a su favor.

En el terreno sentimental, el 23 de noviembre de 2020, se hizo pública su relación con el empresario Íñigo Andrés Onieva Molas. En septiembre de 2022, anunciaron su compromiso, aunque este fue cancelado apenas dos días después. Tras un periodo de distanciamiento, en enero de 2023, Tamara confirmó su reconciliación con Íñigo.

Boda

Finalmente, el 8 de julio de 2023, Tamara y Onieva contrajeron matrimonio religioso en la finca El Rincón, ubicada en Aldea del Fresno, tras tres años de noviazgo. Con esta unión, Íñigo Onieva pasó a convertirse en el marqués consorte de Griñón.