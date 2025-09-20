Sale a la luz la relación de Terelu Campos y el ex de Mar Flores: "¿Cuál es el problema?"

Terelu Campos ha aparecido en '¡De viernes!' después del revuelo que se formó el pasado miércoles cuando posaba con Carlo Costanzia padre en el photocall de la gran fiesta que organizó por su 60 cumpleaños... y ha dejado clara cuál es su opinión respecto a los abuelos paternos de su nieto.

"He celebrado mi 60 cumpleaños, había poco más de 100 personas invitadas porque el aforo no me permitía invitar a más", ha confesado Terelu cuando le han preguntado por su cumpleaños... pero enseguida ha utilizado un tono serio e incluso con sorna cuando le han preguntado si el posado fue una declaración de intenciones.

"De Mar no hablo", decía la colaboradora y hasta ahí perfecto, pero sin embargo ha añadido un matiz que refleja lo que piensa de las memorias que ha escrito: "Ella dejó muy claro que no le gusta que se hable de su vida familiar e íntima y yo no hablo de ella", reflejando así que no entiende que ahora haya publicado un libro hablando de su vida.

Aún así, ha explicado que "fue una foto totalmente casual" y que está "acostumbrada a que se forme revuelo" e insistía en que no hay nada malo en que tenga buena relación con el abuelo de su nieto: "¿Cuál es el problema? es el abuelo y somos los abuelos".

Además, Terelu ha querido responder a la afirmación que hace Mar en su libro cuando habla del encuentro que no se ha dado entre ellas y ha dejado claro que "nosotros no hemos puesto impedimento", desmintiendo así que sea culpa de las Campos que no hayan coincidido.

Por último, ha asegurado que Nuria González no es la razón por la que no tiene relación con Mar porque "es amiga mía desde mucho antes de tener relación con su marido" y que "no me he posicionado" porque "Nuria es mi familia, así la considero y así me consideran ellos".