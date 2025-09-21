El drama de las pensiones en España: una mujer aguantó durante 30 años sin casarse para seguir siendo viuda
Una experiencia por la que nadie querría pasar
Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida, sobre todo después de enviudar. Sin embargo, el peligro a perder la paga de viudedad puede hacer que evites, a toda costa, volver a casarte.
Y eso es lo que le pasó a una mujer que contó su caso en Y Ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3. Enviudó hace 50 años y le quedó una pequeña paga de viudedad, pero que con su paga de jubilación, le permitía tener una situación,digamos holgada.
Pero claro, en 50 años pueden pasar muchas cosas, como volver a encontrar el amor. Pues esta mujer, por miedo a perder su paga de viudedad, mantuvo una relación durante 30 años que no tenía visos de acabar en casamiento.
Al final, con el paso del tiempo, su relación acabó rompiéndose.
Sonsoles Ónega Salcedo, nacida en Madrid el 30 de noviembre de 1977, es una destacada periodista, presentadora de televisión y escritora española.
Hija del conocido periodista Fernando Ónega y de Marisol Salcedo, y hermana de Cristina Ónega, Sonsoles se graduó en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo.
Con una sólida formación en medios audiovisuales, inició su trayectoria profesional en CNN+, para luego incorporarse a la cadena Cuatro. En 2008 dio un salto a Telecinco, donde durante una década trabajó como cronista parlamentaria, sobresaliendo especialmente por su labor informando desde el Congreso de los Diputados.
Entre 2018 y 2022 fue la presentadora del programa Ya es mediodía, centrado en noticias de actualidad y sucesos, también en Telecinco. Paralelamente, colaboró como analista política en el espacio radiofónico La tarde de COPE.
En el terreno literario, Sonsoles publicó en 2004 su novela corta Calle Habana, esquina Obispo, seguida de Donde Dios no estuvo, un relato que aborda los atentados del 11-M. No obstante, su mayor reconocimiento llegó con Después del amor (2017), una obra ambientada en la España de la Segunda República.
Nuevo proyecto
En 2020, Sonsoles inició una nueva etapa televisiva presentando las galas dominicales de La casa fuerte, un reality show de prime time. Durante 2021 y 2022 estuvo al frente de Ya son las ocho.
En julio de 2022, fichó por Atresmedia para conducir Y ahora Sonsoles, un programa estrenado el 24 de octubre en Antena 3.
Colaboradora
En diciembre de 2023, apareció como colaboradora especial en los episodios 2.773 y 2.775 de la última temporada de Amar es para siempre, interpretando a Sonsoles, jefa de prensa del alcalde madrileño Tierno Galván.
