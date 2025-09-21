Fiesta revela uno de los peores momentos de Gloria Camila y José Fernando: "Acabó en el suelo"

Tras el repentino fallecimiento de Michu hace unos meses, están saliendo ahora diversas historias de la familia Ortega, como uno de los peores momentos que vivieron lo hijos de Rocío Jurado: "Acabó en el suelo".

Lo han contado en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, señalando que Michu "era la que la estaba dando alas a José Fernando para que hiciera cosas que en ese momento era perjudiciales para su salud", aseguró Iván Reboso, uno de los colaboradores de Fiesta.

Y como muestra, una cena de Navidad en la que el hermano de Gloria Camila "tenía un mono y era Michu la que le cogía el teléfono y le decía 'nos vemos en tal punto'". José Fernando salió corriendo de esa cena, explica Reboso y Gloria Camila intentó pararle, "pero acabó en el suelo".

Emma García ha tomado las riendas como presentadora de "Fiesta", un programa televisivo creado para emular el estilo de "Sálvame", pero emitido durante los fines de semana en Telecinco, con entregas tanto los sábados como los domingos. Actualmente producido por Unicorn, "Fiesta" llega para reemplazar a "Viva la Vida", un espacio que compartía la misma franja horaria y que, pese a tener un formato parecido, fue cancelado debido a su descenso en audiencia.

Cancelación

La desaparición de "Viva la Vida" tuvo lugar en verano, cuando Mediaset apostó por lanzar "Ya es Verano", un programa que combinaba cotilleos con noticias de actualidad y otros temas de interés general. Sin embargo, este nuevo espacio no consiguió enganchar a la audiencia y terminó siendo retirado tras los meses estivales. En este contexto de cambios en la parrilla, "Fiesta" tomó el relevo con la misión de recuperar a los espectadores durante el fin de semana, intentando llenar el vacío dejado por su predecesor.