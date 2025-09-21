Isa Pantoja, "derrotada" tras todo lo que le ha ocurrido esta semana

Tras su marcha de Telecinco para iniciar un camino con la fallida La familia de la tele en TVE, no hemos visto de nuevo a Isa Pantoja en la televisión. Y ahora, asegura que está "derrotada" tras todo lo que le ha ocurrido esta semana.

Y es que la hija de Isabel Pantoja está participando en un programa de RTVE con su marido, y llevan toda la semana de duras y largas grabaciones. Por eso, cuando ha llegado el fin de semana y ha podido retirarse a su casa a descansar, ha hecho balance de toda esta semana.

Para eso ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece con una especie de mascarilla en la cara y lo acompaña con un testo en el que asegura que "estoy derrotada, esta semana ha sido de trabajo constante. He cargado mi batería para seguir dando lo mejor de mí y sobre todo aprender".

Publicación de Isa Pantoja. / Instagram

Su madre, Isabel Pantoja es una de las voces más icónicas y emblemáticas de la música española. Nacida en Sevilla en 1956, su carrera ha estado marcada por el éxito, la pasión artística y también por la controversia, lo que la ha convertido en una figura tanto admirada como polémica.

Desde muy joven, Isabel mostró un talento innato para el canto y la interpretación. A los 19 años comenzó a actuar en eventos locales, pero fue su participación en el certamen televisivo "Benidorm '78" lo que supuso el verdadero impulso a su carrera profesional. A partir de ese momento, ha lanzado más de 20 discos de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

Su voz inconfundible y su capacidad para emocionar han hecho de Pantoja una artista versátil, capaz de brillar en géneros como la copla, la balada romántica y el flamenco. A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el prestigioso Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Más allá del escenario, Isabel Pantoja también ha estado en el centro de la atención mediática por su vida personal. Su estilo de vida lujoso y su implicación en distintos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal, han generado una gran cobertura en la prensa. No obstante, ha sabido mantenerse firme y ha demostrado una notable resiliencia, continuando con su carrera musical pese a las adversidades.

Figura de referencia

Hoy en día, Isabel Pantoja sigue siendo una figura de referencia en la música española, símbolo de pasión, fuerza y supervivencia artística.