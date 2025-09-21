Manu vive uno de sus momentos más complicados en Pasapalabra con su despedida: "Sale de todo"

Manu es uno de los concursantes más longevos de Pasapalabra, pero en el último programa vivió uno de sus momentos más complicados con su despedida: "Sale de todo".

Y es que, como ya viene siendo tradición, Manu decide despedirse de los invitados que le han acompañado, tanto a él como a Rosa durante los últimos programas. Una despedida que realiza con un curioso poema en el que entrelaza los nombres de los invitados para crear algo totalmente nuevo.

Pero esta vez Manu lo tuvo bastante complicado. Finalmente, el poema de Manu ha cumplido las expectativas con su originalidad.

Pasapalabra es, sin duda, uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española. Desde su llegada a las pantallas en el año 2000, ha sabido conquistar a millones de espectadores y convertirse en un referente cultural que va mucho más allá del entretenimiento tradicional.

Origen y trayectoria del formato

Este exitoso concurso nació originalmente en el Reino Unido bajo el título "The Alphabet Game", pero fue en España donde alcanzó un impacto sin precedentes. Su primera emisión tuvo lugar en Antena 3, pasando posteriormente a Telecinco y regresando de nuevo a su cadena original, donde se emite en la actualidad. A lo largo de más de 20 años, el formato ha demostrado una gran capacidad de adaptación, reinventándose sin perder su esencia.

La dinámica del programa gira en torno a un juego lingüístico en el que los concursantes deben adivinar palabras en orden alfabético a partir de definiciones. Este concepto, además de ser divertido, cumple una función didáctica, ya que fomenta el uso del lenguaje y el aprendizaje del vocabulario.

Un fenómeno cultural

El impacto de Pasapalabra en la sociedad española ha sido notable. Expresiones como “pasapalabra” se han integrado en el lenguaje cotidiano como sinónimo de “prefiero no responder”. Además, su influencia se ha extendido a otros formatos televisivos, convirtiéndose en modelo para concursos posteriores.

El programa también ha conseguido unir a generaciones de espectadores frente al televisor, ofreciendo un espacio donde la cultura y el entretenimiento se dan la mano. Su éxito radica en haber encontrado un equilibrio perfecto entre diversión, emoción y conocimiento.

Una fórmula ganadora

La estructura del concurso, basada en la acumulación de segundos para enfrentarse al famoso rosco final, ha sabido mantener el interés del público en cada emisión. Este momento, en el que los participantes deben completar un círculo de definiciones desde la A hasta la Z, es el punto culminante del programa, generando auténtica tensión y expectación.

Gracias a esta combinación de habilidad mental, estrategia y rapidez, Pasapalabra consigue que tanto los concursantes como los espectadores se involucren activamente en el juego.

Los presentadores, figuras clave

A lo largo de su historia, el programa ha contado con presentadores muy reconocidos que han sabido conectar con la audiencia. Desde Silvia Jato, pasando por Christian Gálvez, hasta el actual conductor Roberto Leal, todos han aportado su estilo y carisma, convirtiéndose en parte fundamental del atractivo del concurso.

Su cercanía, simpatía y capacidad para mantener la tensión y el ritmo del programa han sido elementos clave para el éxito sostenido del formato.

Controversias y dificultades legales

No todo ha sido fácil en la trayectoria de Pasapalabra. En 2019, el concurso fue retirado de la parrilla de Telecinco por orden judicial, tras una disputa legal con ITV Studios, propietarios del formato original. Esta batalla legal obligó a Mediaset a cesar la emisión del programa.

Sin embargo, en 2020, Antena 3 recuperó los derechos y relanzó el concurso con gran acogida, demostrando su capacidad de resistencia y el fuerte vínculo con su audiencia.

Un futuro prometedor

En un entorno mediático en constante transformación, Pasapalabra ha sabido mantenerse vigente. Su presencia en redes sociales, plataformas digitales y medios alternativos le ha permitido ampliar su audiencia y llegar a nuevos públicos.

El futuro del programa parece asegurado, gracias a su capacidad para adaptarse a las nuevas formas de consumo sin perder su esencia. Pasapalabra continúa siendo un ejemplo de cómo la televisión puede educar, entretener e inspirar al mismo tiempo.