Marta Riesco estalla contra Fiesta tras lo ocurrido en el programa: "Es feo que se siga haciendo eso"

La reportera y colaboradora de No somos nadie en Ten Marta Riesco no ha podido más y ha acabado estallando contra Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco donde trabajó hace unos años, por lo ocurrido en el magazine: "Es geo que se siga haciendo eso".

Y es que en Fiesta han anunciado como exclusiva que Andy, del dúo Andy y Lucas está preparando su carrera en solitario. Pero es que esta noticia ya la contó Marta Riesco en NO somos nadie "hace más de una semana", como publica la reportera en su perfil oficial de la red social de Instagram.

Marta arremete contra el programa: "¿En serio otra vez?" y asegura que "de verdad, que es feo que se siga haciendo esto, qué mínimo que mencionar, que puede que no seamos nadie pero hacemos o intentamos hacer bien nuestro trabajo y conseguir exclusivas propias".

Publicación de Marta Riesco. / Instagram

Sálvame se convirtió en uno de los espacios más icónicos y controvertidos de la televisión en España. Desde su estreno en Telecinco en 2009, aunque con raíces en formatos anteriores de 2006, el programa revolucionó el entretenimiento televisivo y dejó una marca imborrable. Aunque ya no se emite, su impacto sigue presente tanto en el público como en la manera de entender la televisión.

Un formato revolucionario

El éxito de Sálvame se apoyó en un estilo único que combinaba noticias del corazón, debates acalorados y un gran despliegue de espectáculo. No se trataba solo de informar sobre la vida de los famosos, sino de crear un espacio impredecible donde podían ocurrir desde polémicos enfrentamientos en vivo hasta revelaciones sorprendentes y momentos de pura emoción televisiva.

Su mezcla de drama, humor, espontaneidad y cierto caos medido fue pionera y ha servido de inspiración para muchos otros programas nacionales e internacionales, aunque sin lograr replicar su éxito.

Presentadores con carácter

Uno de los grandes valores del programa fue su equipo de presentadores y colaboradores. Figuras como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández no solo dirigían el show, sino que se convertían en protagonistas con sus propias historias. Sus opiniones, discusiones y experiencias personales formaban parte esencial del contenido, fortaleciendo el vínculo con la audiencia.

La autenticidad —ya fuera genuina o construida— y la manera directa de abordar los temas fueron características distintivas que definieron al programa.

Entre la fama y la controversia

Sálvame no estuvo exento de críticas durante su andadura. Fue acusado de sensacionalismo, de invadir la privacidad de los personajes públicos y de fomentar un tipo de televisión basada en el conflicto constante. Sin embargo, millones de espectadores lo seguían cada día, consolidándolo como uno de los espacios más vistos de Telecinco.

Mientras algunos lo calificaban como "telebasura", otros lo valoraban como un reflejo crudo y sin filtros de la sociedad española, un lugar donde se rompía la llamada cuarta pared y se hablaba de todo abiertamente.

Un legado que perdura

A lo largo de los años, Sálvame dio pie a varios programas derivados y sirvió como cuna para otros formatos exitosos como Deluxe o Gran Hermano VIP, además de realities centrados en la vida de sus propios colaboradores. Su influencia en la televisión de entretenimiento española es indiscutible.

Tras su cancelación, su espíritu ha sido retomado por programas como Ni que fuéramos, emitido en el canal Ten. También TVE intentó mantener viva esa fórmula con La familia de la tele, aunque este formato no logró mantenerse por sus bajas audiencias. Actualmente, el legado de Sálvame sigue vivo en espacios como No somos nadie, también en Ten.

El cierre de una etapa… o el inicio de otra

Aunque Sálvame ya no está en la parrilla, su huella sigue siendo palpable. El programa no solo rompió esquemas, sino que se transformó en un fenómeno social que marcó a toda una generación de espectadores y dejó una marca difícil de borrar en la historia de la televisión española.

Su desaparición representa el fin de una era, pero la influencia de Sálvame continúa presente en muchos contenidos actuales. En definitiva, fue mucho más que un programa de cotilleos; fue una experiencia televisiva que elevó el género del corazón a un nivel completamente nuevo.