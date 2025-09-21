Mayte Zaldívar vuelve a estar en problemas con la justicia cuando se cumple un año de la muerte de Julián Muñoz: "Podría perder su pensión de viudedad"

Mayte Zaldívar volvió a casarse con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, pero su segundo matrimonio duró solo unos meses tras el falllecimiento del exregidor. Ahora, cuando se cumple un año de su muerte, Zaldívar podría estar en problemas con la justicia: "Podría perder su pensión de viudedad".

Y es que en Vaya Fama, el programa de Telecinco que sustituye a Socialité los fines de semana ha hecho una investigación señalando que tras haberse divorciado Mayte y Julián, la primera comenzó una relación con Fernando Marcos que se alargó durante varios años.

De forma sorprendente, esta relación terminó unas semanas antes de que Mayte y Julian se volvieran a casar. Desde ese momento y hasta un mes después de la muerte del exregidor, Mayte y Fernando dejaron de compartir imágenes juntos en las redes sociales, pero finalmente retomarían esta costumbre, dando a entender que están juntos.

El programa de Telecinco ha contactado con un abogado que asegura que si se demuestra que el matrimonio entre Mayte y Julián fue un fraude, podría perder su pensión de viudedad.

Socialité fue uno de los programas del corazón más comentados y seguidos en la televisión española. Conducido en diferentes momentos por Nuria Marín y su compañera y amiga María Patiño, logró consolidarse como un espacio fijo en las mañanas de fin de semana. Producido por La Fábrica de la Tele —la misma productora detrás de éxitos como Sálvame—, el programa se emitía todos los sábados y domingos al mediodía en Telecinco. Tras la separación con la productora, la presentación pasó a manos de María Verdoy.

Con Socialité, Mediaset España cubrió un espacio importante en su programación, ya que era el único hueco sin un formato en directo dedicado a la información rosa durante el fin de semana. Muchos profesionales del sector destacan la juventud y entusiasmo de sus reporteros, junto con un equipo sólido de profesionales, lo que permitió ofrecer noticias frescas que luego se comentaban durante toda la semana en otros programas de la cadena.

Sin embargo, a pesar de su buena audiencia, el programa no estuvo exento de controversias. Las críticas hacia personajes del mundo del corazón, en ocasiones consideradas injustificadas, generaron debates. Además, algunos espectadores señalaban que los titulares sensacionalistas con los que vendían sus informaciones resultaban a veces algo exagerados.

Audiencias

Finalmente, debido a una caída en sus índices de audiencia, Socialité fue cancelado. Su lugar en la parrilla ha sido ocupado por el programa Vaya Fama, que ahora se emite en la misma franja horaria que ocupaba Socialité.