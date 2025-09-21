Preocupación por el estado de salud de Rafael Amargo tras ser ingresado de urgencia en el hospital por un problema grave: "Su situación es bastante crítica"

Los seguidores de Rafael Amargo están muy preocupados por su estado de salud tras ser ingresado de urgencia en el hospital por un problema grave: "Su situación es bastante crítica".

Así lo han contado en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecino, señalando que el artista comenzó con un fuerte episodio de fiebre hace unos días y, tras recibir asistencia médica en su domicilio, los médicos decidieron trasladarlo de inmediato al hospital.

Una vez allí, se determinó que tenía infección de colon y está recibiendo tratamiento intravenoso. La pareja de Amargo, Luciana Bongianino, intervino en el programa para asegurar que "su situación es bastante crítica" y señaló que la causa de esta infección podría haber sido "a causa del estrés".

