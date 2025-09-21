Preocupación por el estado de salud de Rafael Amargo tras ser ingresado de urgencia en el hospital por un problema grave: "Su situación es bastante crítica"
Algo que han adelantado en el programa Fiesta de Telecinco
Los seguidores de Rafael Amargo están muy preocupados por su estado de salud tras ser ingresado de urgencia en el hospital por un problema grave: "Su situación es bastante crítica".
Así lo han contado en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecino, señalando que el artista comenzó con un fuerte episodio de fiebre hace unos días y, tras recibir asistencia médica en su domicilio, los médicos decidieron trasladarlo de inmediato al hospital.
Una vez allí, se determinó que tenía infección de colon y está recibiendo tratamiento intravenoso. La pareja de Amargo, Luciana Bongianino, intervino en el programa para asegurar que "su situación es bastante crítica" y señaló que la causa de esta infección podría haber sido "a causa del estrés".
Emma García se ha consolidado como la presentadora de "Fiesta", un programa de televisión que busca imitar el estilo de "Sálvame", pero emitido durante los fines de semana en Telecinco, con emisiones tanto los sábados como los domingos. Actualmente producido por Unicorn, "Fiesta" llega para reemplazar a "Viva la Vida", un espacio que ocupaba la misma franja horaria y que, pese a compartir un formato parecido, fue cancelado debido a una notable caída en sus índices de audiencia.
Cancelación
La decisión de cancelar "Viva la Vida" se tomó en verano, cuando Mediaset optó por estrenar "Ya es Verano". Este nuevo programa intentaba combinar el mundo del cotilleo con noticias de actualidad y otros temas de interés general. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, "Ya es Verano" no consiguió enganchar al público y desapareció tras la temporada estival. En medio de estos cambios en la programación, "Fiesta" asumió el desafío de recuperar la atención de los espectadores durante el fin de semana, tratando de ocupar el espacio dejado por su predecesor.
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros