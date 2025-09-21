Los seguidores de Carlo Costanzia, preocupados tras publicar la foto en el hospital

Carlo Costanzia, novio de Alejandra Rubio, ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram una imagen en el hospital que ha dejado a sus seguidores preocupados.

En la imagen se aprecia la mano de Carlo dándole la mano a una señora, que por la apariencia, parece de avanzada edad. Además, parece que la mujer está en una cama, que podría ser de un hospital o una residencia.

Junto a la foto, a diferencia de en otras ocasiones, Carlo no ha escrito nada, así que ha dado pie para que se hagan diversas especulaciones sobre su salud o la de sus familiares más cercanos.

Publicación de Carlo Costanzia. / Instagram

Carlo ha tenido un hijo con Alejandra Rubio, que es nieta de María Teresa Campos, que fue una destacada presentadora y figura emblemática de la televisión española, cuya carrera se extendió por más de cincuenta años. Su carisma natural y su inconfundible estilo de comunicación la convirtieron en una de las personalidades más queridas y reconocidas del panorama televisivo nacional.

Nacida en Marruecos en 1941, inició su trayectoria profesional en los años 60. Desde sus primeros pasos en el medio, demostró un talento excepcional que la llevaría a conducir numerosos programas de éxito, abarcando géneros como el entretenimiento, la información, los talk shows y los espacios de variedades.

Campos se distinguió por su forma de presentar: cercana, cálida y empática. Era una comunicadora nata, capaz de generar confianza tanto en sus entrevistados como en la audiencia. Su capacidad para escuchar, su agudeza emocional y su sentido del humor hicieron que millones de espectadores la sintieran como alguien de la familia.

A lo largo de su extensa carrera, recibió múltiples reconocimientos. En 2006, fue galardonada con el Premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, se le otorgó el TP de Oro en honor a toda su trayectoria profesional.

Pero su influencia no se limitó a la televisión. María Teresa también se comprometió activamente con causas sociales y políticas, siendo una voz firme en la lucha por los derechos de las mujeres y contra la discriminación de género. Además, colaboró con organizaciones benéficas dedicadas a personas con discapacidad y al combate del cáncer.

Querida

Más allá de su faceta pública, María Teresa fue una mujer profundamente querida y respetada por su entorno. A pesar de su enorme éxito, siempre mantuvo una actitud humilde y auténtica, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de cómo conjugar la pasión por el trabajo con los valores humanos esenciales.