Sofía Suescun acaba confesando su vicio: "Lo hace mi vecina"

La influencer Sofía Suescun no ha podido más y ha acabado confesando su vicio: "Lo hace mi vecina".

Y es que la ganadora de Gran Hermano y Supervivientes ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparecen diferentes chucherías, algunas muy conocidas como mini gusanos, corazones, plátanos y nubes.

Pero no se tratan de golosinas normales, tal y como apunta la propia Sofía, señalando que son "chuches liofilizadas que hace mi vecina". Y acaba confesando que "esto es un vicio".

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram

Sofía Suescun pasó de ocupar un lugar destacado en la televisión a desaparecer por completo de la parrilla de Telecinco. ¿La razón? Un veto impuesto por la cadena, que la ha mantenido alejada de cualquier formato vinculado al llamado "Universo Sálvame". Sin embargo, lejos de quedar en el olvido, la ganadora de "Gran Hermano 16" ha sabido reinventarse y continúa desarrollando una carrera sólida fuera de los platós tradicionales.

En los últimos meses, Sofía ha colaborado con grandes marcas como Netflix y Amazon Prime Video, aunque no como actriz, sino como imagen de campaña. Y no es casualidad: con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, Suescun se ha consolidado como una influencer de referencia y una auténtica "it girl" dentro del panorama digital.

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía se dio a conocer al convertirse en la ganadora de "Gran Hermano 16" en 2015. Más tarde, participó en "Mujeres y Hombres y Viceversa" como tronista y asesora del amor, lo que la acercó aún más al universo mediático de Telecinco. En 2018, volvió a destacar al ganar "Supervivientes", reforzando su popularidad y asegurándose un lugar frecuente en los programas de la cadena.

Supervivientes All Stars

No obstante, en los últimos tiempos su presencia televisiva se había visto reducida, hasta que reapareció como concursante en "Supervivientes All Stars" y como colaboradora en el ya desaparecido programa "Socialité". Pese a los altibajos, Sofía ha demostrado ser una figura mediática con capacidad de adaptación, resiliencia y un gran tirón comercial.