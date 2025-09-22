Acusan de "tongo" a Pasapalabra: "Están tanteando regalar el premio a..."

Pasapalabra es, sin duda, uno de los concursos más exitosos de la televisión en España. Sin embargo, no escapa a las acusaciones de "tongo", como la que ha hecho un espectador a través de las redes sociales: "Están tanteando regalar el precio a..."

Y es que el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3 tiene cuentas en todas las redes sociales, donde los espectadores también pueden mostrar su opinión sobre lo que aprecian en el programa. Así en una de las publicaciones del perfil oficial del programa en la red social de Instagram, un usuario escribió: "Siempre que Rosa consigue pocos segundos el rosco es más fácil. Pienso que hacen cambio de preguntas fáciles para que las acierte. No es la primera vez. Manu, consigue pocos segundos a ver si hacen lo mismo contigo. YA ESTAN TANTEANDO REGALAR EL PREMIO A ROSA".

Si bien, esa es la opinión del espectador, ya que el programa siempre ha explicado que son muy rigurosos con su funcionamiento, especialmente con el rosco, negando en todo momento que pudiera haber algún tipo de tongo.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra se ha consolidado como uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española. Mucho más que un simple programa de entretenimiento, se ha convertido en un referente cultural, dejando una profunda huella en la forma de consumir concursos en nuestro país.

Un formato con raíces británicas

Aunque muchos lo asocian directamente con España, el concurso nació en el Reino Unido bajo el nombre de "The Alphabet Game". Fue adaptado por Antena 3, y desde entonces ha pasado por diferentes cadenas, incluida Telecinco, hasta volver a su emisora original, donde se emite actualmente. Durante más de 20 años, el programa ha sabido renovarse sin perder su esencia, combinando dinamismo, inteligencia y un formato que sigue atrapando a millones de espectadores.

La mecánica: sencilla pero adictiva

El corazón del concurso es un juego de palabras: los concursantes deben adivinar términos siguiendo el orden alfabético, a partir de definiciones dadas. Esta dinámica no solo resulta entretenida, sino también educativa, ya que incentiva el conocimiento del lenguaje español y enriquece el vocabulario tanto de participantes como de la audiencia.

Un impacto que trasciende la pantalla

El efecto de Pasapalabra ha sido tan fuerte que ha inspirado la creación de otros formatos similares. Incluso ha introducido en el lenguaje cotidiano expresiones como "pasapalabra", usada ahora para evitar responder en cualquier conversación informal. Ha conseguido algo poco común: reunir a toda la familia frente al televisor y crear un espacio donde el saber y la diversión conviven en equilibrio. Su éxito reside, en parte, en esa capacidad de conectar emocionalmente con quienes lo ven.

El famoso "rosco": la joya del programa

La parte más esperada es, sin duda, el "rosco final", donde los concursantes intentan completar el círculo de letras con respuestas correctas. Cada letra representa un desafío, y cada segundo cuenta. Este momento de tensión y emoción es lo que mantiene a la audiencia completamente enganchada hasta el último segundo. La mezcla de habilidad lingüística, intuición y cultura general es lo que convierte a Pasapalabra en un concurso verdaderamente adictivo.

Los presentadores, piezas clave del éxito

Desde Silvia Jato en los inicios, pasando por Christian Gálvez, hasta el actual conductor Roberto Leal, los presentadores han sido fundamentales en el éxito del programa. Cada uno ha aportado carisma y cercanía, dotando al concurso de una identidad única y haciendo que el público se sienta parte del juego.

Obstáculos legales y su regreso triunfal

No todo ha sido un camino de rosas. En 2019, una sentencia del Tribunal Supremo obligó a Telecinco a cancelar el programa por una disputa legal con ITV Studios, dueña del formato original. Esta decisión supuso un parón inesperado. No obstante, en 2020, Antena 3 recuperó los derechos y el concurso volvió con fuerza, reafirmando su lugar en el corazón de los espectadores. Este episodio reflejó los retos legales que enfrentan las producciones televisivas, especialmente cuando se trata de formatos internacionales.

Un futuro prometedor

En plena era digital, Pasapalabra ha sabido adaptarse. Su presencia en redes sociales y plataformas online ha ampliado su audiencia y ha permitido a los seguidores participar de forma más activa. Esta capacidad de evolución constante le asegura un lugar en la televisión española durante mucho tiempo más.

Pasapalabra no es solo un concurso, es ya parte del imaginario colectivo, una prueba de que la televisión puede educar, emocionar y entretener al mismo tiempo.