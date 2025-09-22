Adara Molinero, al límite en ‘Supervivientes All Stars’: activa el protocolo de abandono pero sorprende con su decisión final
Adara Molinero, al borde del abandono en Supervivientes All Stars 2025
La aventura de Adara Molinero en Supervivientes All Stars 2025 está siendo una auténtica montaña rusa emocional. Superada por el hambre, el cansancio y la dureza extrema de Cayos Cochinos, la concursante llegó a un punto límite en el que, entre lágrimas y con un ataque de ansiedad, activó el protocolo de abandono.
Una semana marcada por la tensión
El golpe de la expulsión de su madre, Elena Rodríguez, ha dejado a Adara especialmente vulnerable. A ello se suman los enfrentamientos con sus compañeros, entre ellos Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá, con quienes ha protagonizado los choques más intensos de la edición. Todo ello desembocó en una gala donde, rota de dolor y desconcierto, confesó sentirse “desubicada, descolocada y débil”, dejando claro que la experiencia era mucho más dura de lo que había imaginado desde casa.
El mensaje de Sandra Barneda que lo cambió todo
Consciente de la gravedad del momento, Sandra Barneda intervino con un discurso directo y cargado de emoción: “Adara, a ti te han dado una tercera oportunidad. No hay nada de lo que avergonzarse, pero si continúas, demuestra que eres ‘All Stars’”. Sus palabras calaron profundamente en la madrileña, que tras unos segundos de reflexión, tomó aire y cambió su decisión en directo.
“Me he caído y me he vuelto a levantar”
Finalmente, con la voz temblorosa pero firme, Adara sorprendió a todos al anunciar que no abandonaba el concurso: “Antes de venir aquí dije que si me caigo, me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar. Quiero seguir”. La frase, recibida entre aplausos en plató, se convirtió en un símbolo de resistencia y reafirmó la fuerza con la que la concursante encara esta nueva etapa.
Un futuro incierto en Honduras
Aunque Adara ha decidido continuar, lo cierto es que su estado emocional y físico sigue siendo delicado. Además, se mantiene nominada junto a Jessica Bueno, Gloria Camila y Fani Carbajo, por lo que la audiencia tendrá la última palabra sobre su permanencia en el reality.
Por ahora, lo único claro es que Adara Molinero ha vuelto a demostrar que, pese a las caídas, su espíritu de lucha sigue intacto.
