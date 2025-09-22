Totalmente decidida
Adara Molinero toma una tajante decisión tras activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes All Stars'
La concursante, desbordada por la dureza de la experiencia, llegó a plantearse abandonar definitivamente el reality en plena gala
Carlos Merenciano
La noche del domingo en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' estuvo marcada por la tensión y la incertidumbre en torno a Adara Molinero, que activó el protocolo de abandono y obligó al programa de Telecinco a poner el foco sobre su futuro en el concurso. Presentada por Sandra Barneda, la gala mostró a la colaboradora en uno de sus momentos más vulnerables desde que aceptó participar en esta exigente edición.
Desde su primera intervención, Adara confesó que no se encontraba bien. “Estoy”, respondió con sequedad, dejando ver su debilidad emocional. Barneda fue directa y le preguntó si se había planteado dejar la aventura, a lo que la concursante no dudó en reconocer que “sí”. Su sinceridad encendió las alarmas y disparó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores comentaban en tiempo real su estado anímico.
Visiblemente afectada, la exgranhermana explicó qué la había llevado al límite: “Me siento desubicada, descolocada y débil. Esto triplica todo lo esperado. Es muchísimo peor y muy duro. Desde casa no se puede llegar a ver la dureza. Es desesperante”. Más tarde, al ver la secuencia de cómo activó el protocolo, rompió a llorar: “Quería escapar y no sabía cómo. Quería huir y no veía escapatoria. Estaba súper desbordada y todo empezó a pasar muy rápido”.
Sandra Barneda, que aseguró que “nunca la había visto así”, trató de animarla y apeló a su condición de veterana del reality: “En este programa no se ve lo duro ni las circunstancias en las que estáis. Pero esto es 'All Stars', es otra liga. Sois los mejores, tenéis que ser valientes y aguantar en circunstancias que otros no aguantarían. Adara, a ti te han dado la tercera oportunidad”.
Llegado el momento decisivo, Barneda le lanzó la pregunta definitiva: “¿Quieres abandonar 'Supervivientes All Stars'?”. Tras unos segundos de máxima expectación, Adara respiró hondo y dio un giro inesperado: “Antes de venir aquí dije que si me caigo, me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar. Quiero seguir”. Una respuesta que arrancó los aplausos en el plató y alivió a sus seguidores, que ya la daban por perdida en la aventura.
