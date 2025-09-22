Anabel Pantoja se derrumba tras la marcha de su hija Alma: “El silencio en casa es acojonante”

En plena preparación para Bailando con las estrellas, la sobrina de Isabel Pantoja atraviesa un torbellino de emociones tras separarse temporalmente de la pequeña Alma, fruto de su relación con David Rodríguez.

Una separación que pesa más de lo esperado

Aunque la decisión de que Alma pasara unos días en Córdoba con su padre fue tomada de mutuo acuerdo, Anabel ha confesado que no imaginaba que le resultaría tan duro. “Pensaba que lo llevaría genial, pero no. Ver el pisito sin sus ruidos, sin su olor, sin sus rutinas… es acojonante cómo se echa de menos”, compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. Unas palabras que evidencian el bajón anímico que atraviesa la influencer.

Preparación intensa en Madrid

Instalada temporalmente en la capital por su participación en el concurso de Telecinco, Anabel compagina los ensayos diarios con su faceta de madre primeriza. Los duros entrenamientos, sumados a la ausencia de Alma, han convertido estas semanas en un auténtico reto personal. Aun así, la prima de Kiko Rivera se mantiene firme en su propósito de brillar sobre la pista.

Su refugio en los amigos y en su nueva rutina

A pesar del bajón emocional, Anabel no está sola. En Madrid ha recuperado viejas rutinas y ha retomado el contacto con amigos cercanos, como Susana Bicho, que se han convertido en un apoyo esencial. Además, ha mostrado orgullosa cada rincón de su nuevo hogar en redes sociales, un piso acogedor en el que espera reencontrarse pronto con su hija.

Un momento agridulce

La influencer vive una etapa llena de contrastes: ilusionada por su gran proyecto televisivo, pero con el corazón encogido por la distancia con Alma. Sin embargo, Anabel ha dejado claro que esta experiencia es solo temporal y que su prioridad sigue siendo, por encima de todo, el bienestar de su pequeña.