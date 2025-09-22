Eva Amaral, atendida de urgencia tras un susto de salud en pleno concierto: “Fue una crisis respiratoria”

El ‘Dolce Vita Tour’ de Amaral vivió un momento de máxima tensión en Tarragona cuando la cantante zaragozana tuvo que ser asistida tras abandonar el escenario por problemas respiratorios.

El susto que encendió las alarmas

El pasado sábado 20 de septiembre, el Tarraco Arena de Tarragona fue testigo de un episodio que asustó a los miles de fans allí presentes. Eva Amaral, que arrastraba una bronquitis desde hace semanas, sufrió una crisis respiratoria al final del show. La artista necesitó asistencia médica inmediata tras bajar del escenario, lo que provocó preocupación entre el público y sus seguidores en redes sociales.

El humo de los incendios, un factor decisivo

La propia banda explicó lo sucedido en un comunicado: “Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semanas y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona”. La cantante vive en Galicia, en una aldea cercana a los fuegos recientes, y había mostrado imágenes del humo y las cenizas alrededor de su casa días antes.

Pese a estar en tratamiento con antibióticos y haber guardado reposo, Eva no quiso suspender la cita en Tarragona, una decisión que finalmente le pasó factura.

El mensaje de Amaral a su público

Lejos de centrarse en lo ocurrido, el grupo transmitió agradecimiento a los fans por la energía recibida durante la noche: “Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra fuerza. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias especiales al equipo sanitario que atendió a Eva después del show”.

Así se encuentra la cantante

El comunicado también trajo tranquilidad: la crisis no pasó de un susto y Eva se encuentra en proceso de recuperación. La banda ha confirmado que, por el momento, mantienen en pie las fechas restantes de la gira, con la próxima parada en La Palma el sábado 27 de septiembre.

Con seis conciertos aún por delante, los seguidores de Amaral confían en ver de nuevo a Eva sobre los escenarios, recuperada y con la energía que siempre la ha caracterizado.