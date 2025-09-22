Isa Pantoja vive un momento profesional muy dulce, pero también uno de los más exigentes de su vida. La hija de Isabel Pantoja se encuentra inmersa en las grabaciones de DecoMasters, el talent show de decoración de RTVE en el que participa junto a su marido, Asraf Beno. Sin embargo, la intensidad de este nuevo reto ya está dejando huella en su salud.

Una presión que pasa factura

La joven ha sorprendido a sus seguidores al confesar que las largas jornadas de trabajo le están pasando factura. “Estoy derrotada, esta semana ha sido de trabajo constante. He cargado mi batería para seguir dando lo mejor de mí y, sobre todo, aprender”, escribió Isa en redes sociales.

Pero no se ha quedado ahí. Isa compartió una imagen en la que mostraba mechones de pelo entre sus manos, revelando que está sufriendo una notable caída capilar a causa del estrés. “Solo mis compañeros lo entenderán”, comentaba junto a la fotografía que ha encendido todas las alarmas entre sus fans.

Isa Pantoja confiesa su problema de salud en plena grabación de DecoMasters: “Estoy derrotada” / Instagram

La caída del cabello, un problema temporal

Aunque la pérdida de cabello es algo habitual (entre 50 y 100 hebras al día), en el caso de Isa parece haberse intensificado por la presión, los nervios y los cambios de rutina que está viviendo con este nuevo proyecto televisivo. Los expertos recuerdan que factores como el estrés, la alimentación, el posparto o incluso el uso de tintes pueden acentuar el problema, aunque en la mayoría de los casos se trata de algo temporal.

Centrarse en lo importante

Pese a este revés, Isa se muestra volcada en su carrera y prefiere mantenerse al margen de las polémicas familiares, como la separación de su hermano Kiko Rivera e Irene Rosales. “Paso de todo esto”, habría dicho la colaboradora, según contó Javi de Hoyos en D Corazón.

De esta manera, Isa Pantoja deja claro que ahora toda su energía está puesta en crecer profesionalmente y en disfrutar de su vida personal junto a Asraf y su pequeño, aunque el precio de este éxito esté siendo, de momento, su propia salud.