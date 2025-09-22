¿Quién es Jon Ander? Épica en la silla azul de Pasapalabra tras la derrota de Rosa

Rosa, cuando cumplió 100 programas en Pasapalabra, aseguró que no sentía presión por el logro anecdótico de quedarse a una del bote. “A Óscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente”, comentó, señalando que el verdadero objetivo es completar El Rosco. Sin embargo, era una tarea aún pendiente al convertirse en bicentenaria. Ha podido darla por cumplida al fin en su programa 209.

“Sabe bien estar tan cerquita”, reconocía la coruñesa un día después de rozar la hazaña. Podría haber ganado un bote de 2.128.000 euros. Sin embargo, se le resistió la X en una última jugada que puso el plató en tensión máxima.

Rosa se había quedado a solas con Roberto Leal después de que Manu se plantara con 22 aciertos. Podría haber firmado ese empate pero el presentador la vio “dudando”. “Tengo una opción para la J, y creo que una para la G”, analizaba sobre las preguntas que la faltaban. Tenía 24 segundos para pensar y decidir su jugada final.

La concursante gallega se atrevió con esas dos letras y ambas se convirtieron en aciertos. ¡Al fin firmaba un 24! Flotaba en el aire ese recuerdo de que a Óscar “se le dio el 25 directamente”. Sólo le quedaba la X para completar El Rosco y Roberto volvió a leerle el enunciado: “Nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción ‘Get down’ del dúo musical Groove Armada”. Rosa respondió “Nexus”, dando paso a esos segundos de silencio e incertidumbre que siempre guarda el presentador, que esta vez tuvo que gritar “¡No!”

Miedo en la silla azul

Un duelo que casi convierte a Rosa en millonaria y en una de las leyendas de Pasapalabra. Y eso que hace unos días estuvo a punto de abandonar el programa en la lucha por su permanencia en la temida silla azul.

Después de 204 programas, Rosa vivía probablemente su peor momento en Pasapalabra. Se vio en la situación más peligrosa posible en la Silla Azul: fallando antes que el aspirante. Hace apenas unos días que la concursante se llevó otro susto importante, pero esta experiencia ha sido aún más tensa e incierta.

Hay que conceder gran parte del mérito al aspirante. Jon Ander ha demostrado una seguridad y unos conocimientos dignos de hacerse con un hueco en la mesa de Pasapalabra. Por eso, el duelo se ha ido alargando con respuestas complicadísimas mientras crecía la emoción, que se ha disparado cuando Rosa ha fallado. La concursante gallega se quedaba sin margen de error, incertidumbre agravada con que el aspirante aún podía concederse un fallo. Cada respuesta ha sido de auténtico infarto.