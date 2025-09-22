Leiva preocupa a sus fans al cancelar su concierto por problemas de salud: “Ha sido imposible subirme al escenario”
Leiva enciende las alarmas tras cancelar su concierto en Guadalajara
El Gigante Tour, que estaba a punto de llegar a su fin, se ha visto interrumpido por un inesperado contratiempo en la salud de Leiva. El artista madrileño, que tenía previsto actuar el pasado sábado en Guadalajara, tuvo que cancelar en el último momento su esperado show debido a una infección aguda en las vías respiratorias que derivó en faringitis y amigdalitis lingual.
Una cancelación de última hora que enciende las alarmas
El comunicado oficial confirmó que el concierto no pudo llevarse a cabo por “una situación médica sufrida por Leiva en las últimas horas y agravada en el día de hoy, que imposibilita al artista su efectiva participación en el concierto”. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre sus seguidores, ya que la cita suponía la penúltima parada de una gira que ha recorrido España desde junio y que debería culminar el 4 de octubre en Murcia.
Los promotores del evento lamentaron lo ocurrido, asegurando que había sido “imposible” reprogramar la cita a otra fecha cercana. Además, se informó a los asistentes del proceso de devolución íntegra del importe de las entradas.
El silencio que preocupa a sus seguidores
Desde el anuncio, Leiva ha guardado silencio en redes sociales durante más de 48 horas, algo que ha generado inquietud entre sus fans, pendientes de su evolución y de si podrá retomar el broche final de la gira en Murcia.
Un artista que siempre se muestra cercano
Leiva, que a los ocho años ya soñaba con la música, se ha caracterizado siempre por compartir con su público sus luces y sombras. Más allá de los escenarios, no ha dudado en hablar de la presión de la industria y de lo mucho que le afectó en el pasado: “Estuve en terapia un par de años y tomando medicación, porque se me fue mucho de madre”.
En lo personal, sus relaciones con Michelle Jenner y Macarena García también marcaron etapas de su vida. Especialmente la última, con la actriz de La Mesías, a la que no dudó en llamar su “ángel de la guarda” por ayudarle en uno de sus momentos más difíciles.
