Rosa hace autocrítica tras su final en Pasapalabra: "Se me ha quedado"

Pasapalabra pone a prueba a sus concursantes en cada uno de sus juegos. Pese a las risas, la diversión y el buen ambiente, los aspirantes y los invitados famosos no pueden relajarse y deben estar siempre pendientes de dar con la clave.

A Rosa se la ha visto enfadada como nunca en Pasapalabra. Y ese enfado ha sido consigo misma. La concursante coruñesa ha perdido un duelo en La Pista que tendría que haber ganado. Además, necesitaba remontar tras lo bien que lo habían hecho Manu y Angy Fernández en el Una de Cuatro, con una de las mejores marcas de la prueba: ¡32 segundos! Cuando ha sonado el primer fragmento, Rosa ha asegurado: “Me la sé”. Sin embargo, no ha conseguido recordar ni letra ni título. Escuchar un poco más de música ha hecho crecer su frustración porque tenía claro que el cantante es Álvaro de Luna. “Es muy bonita”, comentaba incluso sobre la canción. Afortunadamente para ella, Manu estaba totalmente perdido. “Yo es que voy sin presión, porque no tengo ni idea”, ha bromeado.

La gota que ha colmado el vaso para Rosa ha sido que Roberto Leal ha dado el título desordenado… ¡y aún así ha fallado! Manu no ha desaprovechado el regalo y se ha llevado los dos segundos aún en juego. Ha sido después cuando Rosa ha manifestado su autocrítica: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción en las últimas semanas? Muchas. ¿Y cuántas veces me he fijado en el título y se me ha quedado? Ninguna, evidentemente”

En cuanto al duelo final, la suerte ha acompañado a Rosa en una de esas respuestas al 50% que tantas veces decantan El Rosco y ha conseguido echar un órdago a Manu en un duelo muy competido. Ha compensado así el ‘enfado’ que había tenido consigo misma en La Pista, donde ha dejado escapar la victoria con una canción que tenía muy escuchada pero en cuyo título se había fijado poco. A pesar de que Rosa ha llegado a El Rosco con una importante diferencia de segundos, esta vez el tiempo no ha sido un factor determinante. Manu, que ha comenzado con ímpetu, se ha ido relajando según avanzaba la primera vuelta. Y la gallega, que ha ido dejándose más letras por el camino, ha terminado dando un acelerón y hasta adelantándole.

Las fuerzas se han igualado y la emoción ha crecido con un empate a 21 en los marcadores. Rosa, apurando su tiempo, ha visto el momento de tentar su suerte: dos opciones en su cabeza para la H… y dicho la correcta. Con 22 aciertos tras ese órdago, se ha plantado y ha dejado toda la presión a Manu.