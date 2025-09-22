Rosa lo logra y supera incluso a Óscar, el último y millonario ganador: la épica de los 2,1 millones de euros

Paspalabra está que arde. Manu y Rosa ya han logrado lo que muchos se esperaban desde hace tiempo, hacer historia en el programa, enganchar a millones de espectadores cada tarde y convertirse en uno de los dúos con unos duelos espectaculares. Esta 'rivalidad', que no puede ser más sana y divertida les ha llevado a un Olimpo de privilegiados del programa entre los que se encuentran Rafa y Orestes y Moisés y óscar. Este último, se convirtió en el último ganador del programa al lograr una cifra de 1.816.000 euros al completar El Rosco de Pasapalabra

Ahora, son Manu y Rosa los que buscar convertirse en leyendas de este concurso de Antena 3. el que gane se convertirá en millonario, el derrotado, tendrá que marcharse a casa con lo acumulado hasta el momento. Rosa, cuando cumplió 100 programas en Pasapalabra, aseguró que no sentía presión por el logro anecdótico de quedarse a una del bote. “A Óscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente”, comentó, señalando que el verdadero objetivo es completar El Rosco. Sin embargo, era una tarea aún pendiente al convertirse en bicentenaria. Ha podido darla por cumplida al fin en su programa 209.

“Sabe bien estar tan cerquita”, reconocía la coruñesa un día después de rozar la hazaña. Podría haber ganado un bote de 2.128.000 euros. Sin embargo, se le resistió la X en una última jugada que puso el plató en tensión máxima.

Rosa se había quedado a solas con Roberto Leal después de que Manu se plantara con 22 aciertos. Podría haber firmado ese empate pero el presentador la vio “dudando”. “Tengo una opción para la J, y creo que una para la G”, analizaba sobre las preguntas que la faltaban. Tenía 24 segundos para pensar y decidir su jugada final.

La concursante gallega se atrevió con esas dos letras y ambas se convirtieron en aciertos. ¡Al fin firmaba un 24! Flotaba en el aire ese recuerdo de que a Óscar “se le dio el 25 directamente”. Sólo le quedaba la X para completar El Rosco y Roberto volvió a leerle el enunciado: “Nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción ‘Get down’ del dúo musical Groove Armada”. Rosa respondió “Nexus”, dando paso a esos segundos de silencio e incertidumbre que siempre guarda el presentador, que esta vez tuvo que gritar “¡No!

Rosa ha confesado que ha ganado mucha confianza en sí misma en Pasapalabra, gracias a esa veteranía de ir sumando programas, y es consciente de que, si ha llegado hasta aquí, puede llegar aún más lejos.

Sus Roscos con Manu los esperamos con ganas, ¿cómo se ve ella de cara a ganar el bote de Pasapalabra? La concursante señala que “depende del día”, pero que cada día va sumando tickets de cara a ganar El Rosco, sin perder nunca la ilusión. Eso sí, para ella el dinero del bote es secundario, pues se centra más en el reto de acertar las 25 preguntas.

Por último, Rosa ha compartido su visión acerca de por qué hay menos mujeres en Pasapalabra. Ella es una referente, y su veteranía le hace ver algunos aspectos que caracterizan al concurso: la gran cantidad de tiempo que se necesita para prepararse. “A medida que llegas a cierta edad, las mujeres tienen menos de ese tiempo”, ha señalado la concursante.