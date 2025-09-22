Saltan las alarmas entre los futuros conductores: la DGT revoluciona el examen teórico de conducir en octubre
El clásico examen teórico de conducir da un giro radical
El clásico método de memorizar test y respuestas ya no servirá: llegan los vídeos con situaciones reales en carretera y nuevas señales que complican aún más la prueba.
Un adiós definitivo a los test de memoria
Durante años, miles de alumnos se han preparado el carnet con la misma fórmula: test, test y más test. Sin embargo, desde el 1 de octubre todo cambiará. El examen dejará de ser un simple cuestionario para incorporar imágenes en movimiento, donde el aspirante deberá decidir cómo actuar en plena situación de tráfico.
El objetivo: conductores más preparados
La DGT busca que los futuros conductores no se limiten a recitar respuestas aprendidas, sino que comprendan cómo reaccionar en la carretera. Una medida pensada para reducir el desconcierto que muchos sienten al pasar de la teoría a las prácticas.
Jóvenes con prisas por examinarse
El anuncio no ha caído en gracia entre quienes están ahora mismo estudiando. Tanto, que muchos han decidido adelantar su examen para evitar enfrentarse a la nueva modalidad, considerada más difícil y exigente.
Más cambios: llegan nuevas señales
Como si fuera poco, también entran en juego las nuevas señalizaciones vigentes desde julio: estaciones de servicio exclusivas para coches eléctricos, pictogramas de patinetes y diseños más inclusivos en cuanto al género.
Un reto mayor para aprobar
Los expertos coinciden: será necesario estudiar más, entender mejor y acostumbrarse a las novedades. Una transición que puede poner nerviosos a los aspirantes, pero que promete un futuro con conductores más conscientes y seguros al volante.
