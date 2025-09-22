Tamara Falcó, el mayor apoyo de Íñigo Onieva en su reto más exigente: del Ironman a un beso de película

Tamara Falcó volvió a demostrar que no hay reto imposible cuando se trata de apoyar a su marido. La marquesa de Griñón viajó este fin de semana a Italia para acompañar a Íñigo Onieva en el Ironman de Emilia-Romaña, una prueba extrema que el empresario completó con éxito tras más de 11 horas de esfuerzo ininterrumpido.

Una meta con sabor a triunfo (y a amor)

Íñigo, que llevaba 17 meses preparándose para esta prueba que combina 3,8 km de natación, 180 km en bicicleta y un maratón de 42 km, cruzó la meta completamente exhausto pero feliz. Y allí estaba Tamara, esperándole con los brazos abiertos y regalándole un apasionado beso que desató la euforia entre los presentes. “Mi mayor apoyo, quien vivió esto aún más intensamente que yo. Sin ella, nada de esto habría sido posible”, escribió el empresario en sus redes sociales, agradeciendo a su mujer el papel fundamental que ha jugado en todo el proceso.

El entrenamiento detrás del desafío

“Todo empezó como un simple reto, cuando ni siquiera había montado en bicicleta de carretera”, confesó Onieva, que resumió la experiencia como “brutal físicamente”, pero sobre todo un desafío mental. Durante estos meses, el empresario ha vivido horas interminables de entrenamiento, disciplina y sacrificios, siempre buscando el equilibrio con su vida personal.

Una celebración a la altura

Tras cruzar la meta y recibir de manos de Tamara la medalla de finisher, Íñigo disfrutó de un merecido festín gastronómico. La pareja celebró junto a Álvaro Falcó e Isabelle Junot en la Osteria Francescana, en Módena, reconocido en dos ocasiones como el mejor restaurante del mundo. Una velada íntima que puso el broche de oro a un fin de semana de emociones fuertes.