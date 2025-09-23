Anabel Pantoja confiesa su mayor temor antes de la próxima gala de Bailando con las estrellas: “Hoy estoy de los nervios, me duele hasta la tripa”

Con más de un millón de seguidores en Instagram y una naturalidad que siempre la ha hecho destacar frente a las cámaras, Anabel Pantoja vuelve a estar en boca de todos gracias a su participación en Bailando con las estrellas. Tras un tiempo alejada de la televisión, la influencer ha regresado con fuerza al prime time, aunque no sin nervios ni momentos de presión.

Nervios y dolores antes de conocer su nuevo baile

Desde primera hora de la mañana, Anabel compartía con sus fans cómo se siente en esta etapa. “Hoy estoy de los nervios, me duele hasta la tripa porque hoy me dice Álvaro lo que vamos a bailar esta semana. Por favor, que no sea difícil”, confesaba en sus stories, dejando claro que el reto de cada coreografía la tiene en vilo.

Hasta ahora, sus actuaciones han brillado con luz propia: primero una salsa cargada de emoción al ritmo de Karol G, que le recordó a su hija; después, un vals vienés con el que se sintió como Whitney Houston en una película de princesas. Y aunque los nervios no desaparecen, Anabel ha logrado librarse de la nominación en ambas galas, consolidando su lugar en la competición.

Su vida entre Madrid y los ensayos

El regreso de Anabel a la pequeña pantalla no ha sido un paso cualquiera: la sevillana ha dejado Canarias para instalarse en Madrid, donde se graba el programa, y desde allí comparte su día a día. “Vuelvo, tenía muchas ganas de volver, pero no hago lo mismo de siempre. Voy a volver y lo voy a hacer, bailando”, declaró emocionada al confirmar su fichaje.

Entre ensayos, ensayos y más ensayos, la influencer ha tenido también algún contratiempo. Hace unos días, alertaba a sus seguidores de un dolor en el hombro que la preocupaba. “Me coge hasta aquí arriba, espero que David me ayude a solucionarlo, pero no sabéis la paliza de toda la semana”, explicaba, con la sinceridad que tanto la caracteriza.

Una etapa de ilusión y empoderamiento

Lo cierto es que Anabel atraviesa uno de sus momentos más intensos y a la vez más ilusionantes. Asegura sentirse “empoderada como mujer, madre e hija” y agradece haber encontrado un proyecto que la motiva y la hace disfrutar en el escenario. Entre las luces, la música y la disciplina de los ensayos, la sobrina de Isabel Pantoja vive una nueva etapa que está siendo seguida al detalle por sus millones de fans.