El beso en los labios de Anabel Pantoja que escandaliza a sus seguidores antes de la separación: "Pero no está con el padre de la niña"

Hace tan solo siete días, Anabel Pantoja debutó en el estreno de la segunda edición 'Bailando con las estrellas' por todo lo alto. La sobrina de Isabel Pantoja se subió a la pista de baile y demostró que su reciente lesión de codo no era un impedimento para darlo todo en el programa presentado por Jesús Vázquez. Ahora debe estar a la altura e incluso mejorar si quiere seguir contando con el voto del jurado. ¿Cómo le habrá ido en esta ocasión?

En esta segunda gala, Anabel Pantoja, junto a su maestro de baile, Álvaro Cuenca, han defendido un vals vienés bajo la potente canción 'I was nothing', de Whitney Houston. Pero hay había un complejidad añadida ya que la sobrina de la Pantoja se ha enfrentado a su primer porté. Todo un rato que le ha quitado el sueño durante toda la semana. ¿Habrá salido bien del paso? Lo cierto es que, durante los ensayos, la hemos visto muy preocupada por este difícil paso de baile.

Pues no solo ha habido porté bien ejecutado, sino que el vals vienés que han presentado Anabel y Abel ¡ha terminado en beso! ¡Y menudo beso! Todos se han quedado de piedra y Anabel Pantoja ha declarado que es una muestra de lo contenta que se siente bailando junto a su maestro de baile. Por su parte, el jurado ha valorado su actuación y han apuntado cosas sobre técnica y actitud: "Tú tienes algo que se tiene o no se tiene, que es arte en las vena", le ha llegado a decir Julia Gómez Cora.

La influencer ha colgado el momento en sus redes sociales y, cómo le susale pasar a los famosos, las opiniones han estado divididas entre los que han aplaudido la actuación y el gesto y a los que no les ha gustado ese momento. "Pero no está con el padre de la niña"; "Esto es necesario en un concurso de baile?????? o hay que dar la nota como sea!!". No obstante, Anabel Pantoja cuenta con una legión de seguidores que no han dudado en responder a las personas "ofendidas" por este gesto. "Por Dios que es un baile y una actuación finalizando con un beso que hacemos con las actrices y los actores que se besan y se acuestan juntos a cada momento en que mundo viveis"; "Que curioso todas las que critican en beso sin mujeres, que sororidad oye, de increíble. Es una actuación y el beso forma parte de esa actuación, el o la que lo quiera entender bien el o la que no, que se lo haga mirar", han señalado.

Separación

Para poder hacer realidad su sueño de participar en 'Bailando con las estrellas', la sobrina de Isabel Pantoja dejaba atrás por una larga temporada su casa de Canarias. Lo hacía, eso sí, junto a su niña, que el próximo mes de noviembre cumplirá su primer año. Durante los ensayos y las galas, la influencer cuenta con el apoyo de su madre, Merchi, que es incondicional para ella.

Pero ahora la joven de 39 años reconoce que cree que lo iba a llevar mejor. Y es que ha llegado el momento de pasar una temporada sin su niña. La que fuera colaboradora de diversos programas de Telecinco se ha visto obligada a separarse de Alma, que se ha ido con su padre a Córdoba. Un momento muy difícil para la que fuera concursante de 'Supervivientes', que está acostumbrada a llegar a casa y estar con su peque.