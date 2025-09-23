La corta y sorprendente despedida de Manu en Pasapalabra: "Ha sido el colmo de la diversión"

Después de 343 programas, Manu Pascualsorprendió este lunes en Pasapalabra con una corta y sorprendente despedida. Ocurrió antes de enfrentarse a un nuevo Rosco frente a su eterna rival, Rosa Rodríguez, en el adiós a los invitados. En concreto, a Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid.

Como siempre, Manu se despidió de los famosos con un poema, jugando con los nombres y apellidos de los cuatro. Pero esta vez el madrileño los dejó boquiabiertos (a ellos y al público en general) por su rápidez. "Qué alegría, que Gonzo haber estado con vosotros en Madrid. Angygado (Han llegado) con mucha fuerza y han sido el Colomo de la diversión", pronunció el madrileño.

"Cortita y al pie"

Roberto Leal, el presentador, reaccionó con un largo "Ohhhh". "Esta ha sido cortita y al pie. Pim pam, muy bien", aplaudió el popular periodista. A algunos como al propio Colomo les costó incluso pillar el poema. El director de cine tuvo que pedir ayuda a su compañera de equipo, Angy.

El adiós de Rosa

Con un bote en juego de 2.152.000 euros, las palabras de Rosa llegaron directas al corazón de los invitados. "A mi equipo deciros que he estado muy, muy a gusto entre vosotros. He jugado con mucha calma y ganas. Y a los cuatro gracias por crear un ambiente tan de calma. Se me han pasado los tres programas rapidísimo, así gracias a los cuatro y muchísima suerte", comentó.

Un Rosco muy igualado

El rosco de Pasapalabra está más caliente que nunca y en cualquier momento tanto Manu, como Rosa pueden dar la campanada. Eso sí, no cogerá por sospresa a los espectadores dado que el concurso de Antena 3 suele anunciar con antelacIón cuándo se entregará el esperado premio. Un día, que, como ya hemos visto con la victoria de Rafa u Óscar, la cadena ajusta su parrilla para hacer ese momento más épica, aun, si cabe.

Manu y Rosa han protagonizado uno de esos duelos igualados de desenlace incierto en El Rosco. Jugando por un bote de 2.152.000 euros, los dos concursantes han estado brillantes, cada uno con su estrategia.

La táctica de Manu ha sido más reposada, probablemente por la gran cantidad de tiempo acumulado en las pruebas: hasta 35 segundos más que Rosa. No obstante, los dos han arrancado igual: con seis aciertos. Después, la coruñesa ha acelerado, especialmente con un turno de siete letras en verde, y ha cerrado la primera vuelta con 21. Manu, asegurando cada respuesta, ha terminado por empatar con su rival. No obstante, Rosa intuía que ese marcador no iba a ser suficiente para esquivar la próxima Silla Azul y ha arriesgado. Ha acertado y se ha plantado, dejando la presión en el atril rival.