David Bustamante da un golpe en la mesa tras las críticas recibidas por su peso: "Hace mucho daño"

En plena gira Inédito, David Bustamante ha decidido alzar la voz contra los comentarios que, una y otra vez, cuestionan su aspecto físico. “Periódicamente, sin que uno lo pida, la gente opina si estoy gordo o delgado, y lo hacen de manera cobarde”, lanzó entre canción y canción, visiblemente molesto. El artista, que lleva meses compartiendo su rutina de entrenamiento en redes sociales, confesó que este tipo de mensajes “hacen mucho daño” y recordó que detrás de cada pantalla hay personas que pueden arrastrar esas heridas de por vida.

Un cambio tras dejar de fumar

No es la primera vez que Bustamante aborda el tema. Hace unos meses ya explicó que su aumento de peso estaba ligado a dejar el tabaco, un hábito que mantenía desde los 14 años y del que consiguió liberarse con fuerza de voluntad. “He recuperado la voz que tenía con 20 años y más potencia que nunca”, declaró entonces, orgulloso de la decisión que ha supuesto un antes y un después en su salud.

El gimnasio como refugio

Ahora, con más de un millón de seguidores en Instagram, el cántabro muestra con naturalidad los entrenamientos con los que busca equilibrar cuerpo y mente. “De vuelta al cole, acaban de empezar los exámenes”, bromeaba hace unos días desde el gimnasio, acompañando sus palabras con imágenes de sus rutinas. Sus fans, lejos de criticarle, le inundan de mensajes de apoyo: “Grande, David”, “¡Mucho ánimo!”, “Eres un ejemplo de valentía”.

Un momento profesional brillante

Pese a las críticas, Bustamante vive una etapa muy especial. Su gira Inédito está llenando recintos por toda España y el cantante agradece cada noche el cariño recibido: “Cada mirada, cada aplauso es un abrazo eterno al alma”. Una respuesta que demuestra que, más allá de los comentarios negativos, el artista sigue conquistando escenarios y corazones con la misma pasión que en sus inicios.