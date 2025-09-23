La emoción se apodera del plató de Pasapalabra tras lo sucedido entre Manu y Rosa: así fue la ansiada final
Ambos concursantes protagonizan un duelo de infarto en una tarde para el recuerdo
En Pasapalabra la emoción es uno de los pilares del programa que cada tarde presenta Roberto Leal en Antena 3. Y es que a pesar de que Manu y Rosa cuentan con cientos de programas a sus espaldas, ninguno de los dos ha conseguido hacerse con el preciado bote que va ya por los dos millones de euros.
Esta vez, la tensión se ha vuelto a apoderar del plató ya que, tras una primera ronda en la que Rosa tomaba la iniciativa, al final del rosco, las tornas se igualaban y anunciaban un inesperado fin de programa.
Manu, con más tiempo acumulado, ha optado por asegurar cada respuesta. El desenlace se ha mantenido incierto hasta el final, en uno de los duelos más emocionantes de Pasapalabra.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
