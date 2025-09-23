El inesperado cambio de actitud de Mar Flores tras hacerse pública la demanda de su exmarido: "Secuestro, falsedades y mentiras"

Mar Flores y su hijo Carlo han reaparecido juntos a la salida del rodaje del programa 'DecoMasters' en el que ambos participan como pareja, disipando así los rumores de distanciamiento. Este gesto se produce en pleno revuelo mediático por la próxima demanda que el conde Carlo Costanzia di Costigliole ha anunciado contra la modelo tras la publicación de sus memorias "Mar en calma".

Las memorias, publicadas el 10 de septiembre, han generado una fuerte reacción por parte del aristócrata italiano. En el libro y en diversas apariciones televisivas, Mar relata episodios conflictivos de su matrimonio, incluyendo acusaciones tan graves como el "secuestro" de su hijo cuando era pequeño, insinuaciones sobre posibles episodios de violencia y denuncias de infidelidad por parte de Costanzia. El conde ha calificado públicamente todo esto como "falsedades" y ha confirmado que sus abogados preparan una demanda por lo que considera "mentiras" que dañan su honor y reputación.

Mar Flores, por su parte, sostiene que lo narrado en su libro es fiel a sus vivencias y que no se retracta de ninguna de sus palabras. De momento, la modelo ha optado por el silencio al llegar a su domicilio y ha evitado pronunciarse sobre la demanda inminente de su exmarido.

Todo esto ocurre mientras Carlo, hijo de ambos y figura mediática en auge, trata de mantenerse al margen del conflicto legal y mediático entre sus padres. Aunque muchos periodistas señalan que este enfrentamiento judicial podría agravar las tensiones ya existentes en la familia, la imagen de Mar Flores y su hijo caminando juntos intenta contrarrestar la narrativa mala relación.

En conclusión, el proceso judicial que se abre entre Mar Flores y Carlo Costanzia padre añade un nuevo capítulo a una historia familiar marcada por la notoriedad pública, mientras madre e hijo tratan de mostrar una imagen de calma frente a la presión mediática.