El inesperado cambio de actitud de Mar Flores tras hacerse pública la demanda de su exmarido: "Secuestro, falsedades y mentiras"
La suegra de Alejandra Rubio en el punto de mira tras sus comentadas memorias "Mar en calma"
Mar Flores y su hijo Carlo han reaparecido juntos a la salida del rodaje del programa 'DecoMasters' en el que ambos participan como pareja, disipando así los rumores de distanciamiento. Este gesto se produce en pleno revuelo mediático por la próxima demanda que el conde Carlo Costanzia di Costigliole ha anunciado contra la modelo tras la publicación de sus memorias "Mar en calma".
Las memorias, publicadas el 10 de septiembre, han generado una fuerte reacción por parte del aristócrata italiano. En el libro y en diversas apariciones televisivas, Mar relata episodios conflictivos de su matrimonio, incluyendo acusaciones tan graves como el "secuestro" de su hijo cuando era pequeño, insinuaciones sobre posibles episodios de violencia y denuncias de infidelidad por parte de Costanzia. El conde ha calificado públicamente todo esto como "falsedades" y ha confirmado que sus abogados preparan una demanda por lo que considera "mentiras" que dañan su honor y reputación.
Mar Flores, por su parte, sostiene que lo narrado en su libro es fiel a sus vivencias y que no se retracta de ninguna de sus palabras. De momento, la modelo ha optado por el silencio al llegar a su domicilio y ha evitado pronunciarse sobre la demanda inminente de su exmarido.
Todo esto ocurre mientras Carlo, hijo de ambos y figura mediática en auge, trata de mantenerse al margen del conflicto legal y mediático entre sus padres. Aunque muchos periodistas señalan que este enfrentamiento judicial podría agravar las tensiones ya existentes en la familia, la imagen de Mar Flores y su hijo caminando juntos intenta contrarrestar la narrativa mala relación.
En conclusión, el proceso judicial que se abre entre Mar Flores y Carlo Costanzia padre añade un nuevo capítulo a una historia familiar marcada por la notoriedad pública, mientras madre e hijo tratan de mostrar una imagen de calma frente a la presión mediática.
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- José Luis Fernández Polvorosa oficia su última misa en La Fresneda: 'Os doy las gracias y os pido perdón por haberme aguantado
- Eder Sarabia se fue con los tres puntos y con la camiseta de su debilidad en el Oviedo: “El año pasado intentamos ficharle”