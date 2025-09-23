Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Isabel Pantoja desmantela Cantora y pone rumbo al Caribe: “Es el final de una era”

La tonadillera abandona definitivamente la finca gaditana y se prepara para empezar una nueva vida

Lucía Salazar

Las imágenes hablan por sí solas. Varios camiones de gran tonelaje saliendo de Cantora, cargados con los enseres personales de Isabel Pantoja rumbo al puerto de Cádiz, han confirmado lo que durante semanas era un secreto a voces: la artista ha vaciado por completo la finca de Medina Sidonia.

El periodista Antonio Rossi lo explicaba en directo en El Tiempo Justo: “Isabel no volvía para vivir en Cantora, volvía para vaciarla. Su destino es República Dominicana, aunque hará una parada en Canarias. Estas imágenes lo demuestran: Cantora se ha desmontado por completo”.

Nueva vida en el Caribe

Lejos de los fantasmas del pasado, Isabel Pantoja se instalará en República Dominicana con el apoyo incondicional de su hermano Agustín. Desde allí pretende relanzar su carrera internacional, marcando un antes y un después en una trayectoria que en los últimos años ha estado empañada por problemas económicos y enfrentamientos familiares.

Eso sí, el cambio de vida implica también distancia: sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, se quedan a miles de kilómetros de la tonadillera, con quienes mantiene una relación marcada por altibajos.

El ocaso de una finca polémica

Cantora ha sido mucho más que una casa para Isabel Pantoja: allí vivió su historia con Paquirri, crio a sus hijos y protagonizó algunos de los capítulos más mediáticos de la prensa rosa. Pero también se convirtió en un símbolo de polémicas, herencias envenenadas y enfrentamientos que nunca parecieron terminar.

El mantenimiento de la finca resultaba ya insostenible, y los rumores apuntan a que podría acabar en manos de un grupo inversor debido a las deudas acumuladas. Un desenlace que pone fin a décadas de titulares y que sella el adiós definitivo a una de las residencias más famosas de la crónica social española.

Un nuevo comienzo

Con el Caribe como telón de fondo, Isabel Pantoja busca rehacer su vida y dejar atrás los capítulos más turbulentos de su biografía. “Cantora no es un lugar para vivir ni para mantener”, explicaba Rossi. Ahora, su “centro de operaciones” estará a miles de kilómetros, en un escenario donde la tonadillera sueña con reencontrarse con la música, consigo misma y con un futuro más luminoso.

