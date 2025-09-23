Kiko Matamoros prepara sus memorias: el colaborador promete contar su verdad más allá de los platós

En pleno auge de memorias de famosos, el colaborador de televisión ha confirmado que trabaja en un libro donde narrará su vida con todo lujo de detalles. Fue en el programa No somos nadie donde dejó caer la bomba: “No voy a tener las memorias de Mar Flores en mi vida, pero estoy escribiendo las mías”, dijo, desatando la expectación entre sus seguidores.

Un recorrido por su historia personal y profesional

El colaborador adelantó que la obra abordará desde sus orígenes familiares hasta su salto a la popularidad, incluyendo su papel como representante, sus inicios televisivos en Crónicas marcianas y sus años en Sálvame. Tampoco quedarán fuera episodios más íntimos, como sus relaciones sentimentales con Marián Flores y Makoke, o su actual vida junto a Marta López Álamo. Eso sí, Matamoros avisó de que no será un libro demasiado extenso, aunque está convencido de que tendrá “mucho jugo”.

El inevitable choque con Mar Flores

La noticia llega en plena promoción de las memorias de Mar Flores, donde también se menciona el nombre de Kiko, lo que ha reavivado la vieja tensión entre ambos. Cabe recordar que él fue su representante en el pasado, cuando todavía estaba casado con su hermana, Marián Flores. “Con Mar Flores no terminé bien por problemas familiares”, reconoció, subrayando además que la versión de la modelo no coincide con la suya.

Aun así, Kiko aseguró que será prudente: “Si quieres cuento yo cosas de las que viví contigo… No lo voy a hacer”, afirmó, dejando en el aire cuánto se animará a desvelar finalmente en sus páginas.