Kiko Rivera revela que la canción más íntima de su vida estará dedicada a su ruptura con Irene Rosales: “Es mi manera de pasar página”
El DJ abre su corazón y confiesa que la música será su refugio durante su ruptura
El DJ ha sorprendido a sus seguidores al confesar que está escribiendo un tema muy distinto a lo que acostumbra. Nada de electro latino ni ritmos bailables: esta vez se trata de una composición íntima y personal en la que hablará de su separación con Irene Rosales y de cómo atraviesa este nuevo capítulo de su vida. “Es mi manera de expresarme, a través de mi música”, compartió durante un directo en TikTok, emocionando a todos los que seguían sus palabras.
No formará parte de sus conciertos
Kiko fue tajante: este tema no se incluirá en sus sesiones como DJ ni en sus conciertos. Igual que en su día escribió canciones para sus hijos, esta pieza tendrá un carácter puntual, pensada únicamente para plasmar lo que siente. “No es para sacar beneficio económico ni para acudir a la televisión. Es un desahogo, una manera de pasar página”, recalcó con firmeza.
Un momento vital complicado
El hijo de Isabel Pantoja atraviesa uno de los periodos más delicados de su vida tras su separación, y ha encontrado en la música un refugio. Aunque no ha confirmado la fecha de lanzamiento, adelantó que la canción ya está en preparación. “Si sois un poco listos y sabéis lo que me ha sucedido, sabréis de qué va”, aseguró dejando entrever que, sin duda, sus seguidores reconocerán la historia detrás de la letra.
Una faceta inédita
Este nuevo proyecto supone un giro inesperado en la carrera de Kiko Rivera, más vinculado hasta ahora a los sonidos festivos y urbanos. Con esta canción, el DJ muestra su lado más humano y vulnerable, demostrando que, a veces, la mejor manera de sanar es dejar que el corazón hable en forma de música.
