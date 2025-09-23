La lujosa y original fiesta de cumpleaños que Sofía Suescun ha preparado para su perrita: tarta, disfraces y corona incluida

La influencer, que atraviesa una etapa de distanciamiento familiar, ha sorprendido a sus seguidores con una celebración de lo más original para su mascota, que incluyó tarta, corona y hasta disfraces.

Una celebración digna de cuento

Sofía Suescun reapareció en redes con un vídeo que ha causado sensación: la espectacular fiesta de cumpleaños que le organizó a una de sus perritas, que acaba de cumplir 4 años. La pequeña lució una corona y un disfraz de princesa mientras soplaba velas en una tarta elaborada especialmente para ella.

Detalles cuidados al máximo

No faltó nada: gorritos para el resto de las mascotas, decoración llena de color y un ambiente festivo que demuestra el amor que Sofía y Kiko Jiménez sienten por sus animales. La influencer cuidó cada detalle, mostrando que sus mascotas son parte fundamental de su familia.

Refugio en sus animales

En medio de sus tensiones familiares con Maite Galdeano y Cristian Suescun, Sofía ha encontrado en sus perros una fuente de alegría y apoyo incondicional. Con este gesto, no solo ha enternecido a sus seguidores, sino que también ha dejado claro que, aunque atraviese momentos difíciles, sabe rodearse de lo que más le hace feliz.