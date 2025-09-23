Manu desvela en qué se va a gastar el dinero del bote de Pasapalabra con su pareja: "Vas a sufrir mucho"

Manu y Rosa han protagonizado uno de esos duelos igualados de desenlace incierto en El Rosco a Pasapalabra. Jugando por un bote de 2.152.000 euros, los dos concursantes han estado brillantes, cada uno con su estrategia. Además, la tensión ha estado precedida por el momento siempre divertido en el que el madrileño despide a los invitados con su poema, esta vez dedicado a Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid.

La táctica de Manu ha sido más reposada, probablemente por la gran cantidad de tiempo acumulado en las pruebas: hasta 35 segundos más que Rosa. No obstante, los dos han arrancado igual: con seis aciertos. Después, la coruñesa ha acelerado, especialmente con un turno de siete letras en verde, y ha cerrado la primera vuelta con 21.

Manu, asegurando cada respuesta, ha terminado por empatar con su rival. No obstante, Rosa intuía que ese marcador no iba a ser suficiente para esquivar la próxima Silla Azul y ha arriesgado. Ha acertado y se ha plantado, dejando la presión en el atril rival.

¿Quién se llevará el bote? Esa es la gran pregunta que se hace la audiencia del programa ante estos épicos duelos. Cualquiera puede hacerse con el jugoso premio y, tanto para Manu, como para rosa, sería de lo más merecido.

Manu se ha convertido en toda una leyenda de Pasapalabra al alcanzar los 300 programas. Lleva luchando por el gran premio desde el día después a que óscar se conviertiera en millonario frente a Moisés. Con la discreción como bandera, con una timidez que no es tanta en las distancias cortas y con unos conocimientos que le han convertido en uno de los máximos referentes del concurso, el madrileño ha llegado a la impresionante cifra de 300 programas y eso es algo que sólo pueden contar él y Orestes Barbero. "Demasiadas sensaciones pero procuro ir día a día", confiesa en una entrevista exclusiva con motivo de su tricentenario. Manu se sinceró como nunca durante un directo en las redes sociales de Pasapalabra. "Vas programa a programa, no te das cuenta y, de repente, aparece el 300", comenta sobre su marca. Fue el 18 de mayo de 2024 cuando llegó, un primer programa que ha vuelto a ver y del que le llaman la atención los nervios que tenía. Ya no los sufre, galones que le da su veteranía, aunque reconoce que mantiene "un puntito de tensión", el suficiente para estar alerta y no relajarse.

Mientras el madrileño intenta la gesta, el bote sigue creciendo: ya ha superado las cantidades que se llevaron Pablo y Óscar y se encamina hacia los 2 millones. ¿A qué lo dedicaría? "Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo", confiesa. Asegura que supondría "una tranquilidad": "No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando".